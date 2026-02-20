Тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний 2022 року був засмучений тим, що Володимир Зеленський відмовився запроваджувати воєнний стан, який дав би йому змогу передислокувати війська і підготувати плани бойових дій. У тому, що Росія не нападе, президента України переконав Андрій Єрмак, якого зі свого боку переконав найближчий соратник Путіна.

"Ти збираєшся битися з Майком Тайсоном, а єдиний бій, який у тебе був до цього, — це бій подушками з молодшим братом. Це шанс один на мільйон, і ти маєш бути готовий", — згадував Залужний. Без офіційного дозволу від президента України він займався плануванням, наскільки це було в його силах, пише The Guardian.

Тим самим займалися й офіцери ГУР. Як згадував один із генералів, невелика група офіцерів української військової розвідки почала в січні таємне планування на випадок непередбачених обставин, керуючись попередженнями США і власною інформацією агентства. Під виглядом місячних навчань вони орендували кілька конспіративних квартир в околицях Києва і вивезли туди великі суми готівки. Через місяць, у середині лютого, війна ще не почалася, тому "навчання" було продовжено ще на місяць.

Відео дня

Що стосується Валерій Залужного, то в середині січня 2022 року він разом із дружиною переїхав зі своєї квартири на першому поверсі до його службових апартаментів на території генерального штабу з міркувань безпеки і для того, щоб він міг працювати довше.

У лютому, як згадував інший генерал, серед вищого командування армії були проведені настільні навчання з планування різних сценаріїв вторгнення. До їх числа входили напад на Київ і навіть ситуація, що виявилася гіршою за ту, що зрештою сталася, коли росіяни захопили коридор уздовж західного кордону України, щоб перекрити постачання від союзників. Але без схвалення зверху ці плани залишалися лише на папері; будь-яке велике переміщення військ було б незаконним і занадто важким для маскування.

На другому тижні лютого українська прикордонна служба перехопила новий доказ, який мав стати вирішальним: листування командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, з Рамзаном Кадировим, призначеним Кремлем лідером Чечні. Командир доповів Кадирову, що його люди перебувають на місці і скоро будуть у Києві.

Зеленському показали запис, але і він його не переконав, за словами добре поінформованого джерела. На засіданнях РНБО, як і раніше, переважала точка зору, що повномасштабне вторгнення малоймовірне, і що нарощування сил спрямоване на чинення економічного і політичного тиску на Україну.

"Багато хто з нас відчував занепокоєння, але, гадаю, всі вирішили, що найбезпечніше буде погодитися з президентом", — сказав один високопоставлений український чиновник.

Кілька українських джерел заявили, що, на їхню думку, Зеленський був непохитний у тому, що великомасштабне вторгнення немислиме, оскільки його переконав у цьому Андрій Єрмак, глава Офісу президента і найближча довірена людина. Єрмак вважав, що Росія діє в сірій, заперечуваній зоні гібридної війни і не піде на велике, драматичне вторгнення, яке безповоротно розірве відносини із Заходом.

Єрмак, який відмовився від інтерв'ю для статті The Guardian, був одним із небагатьох українських чиновників, які підтримували регулярні контакти з російськими колегами. Він часто спілкувався із заступником глави адміністрації Путіна Дмитром Козаком у рамках переговорів щодо Донбасу, які зайшли в глухий кут.

Але якщо Козак і допоміг переконати Єрмака в безглуздості побоювань повномасштабного вторгнення, то, швидше за все, це сталося тому, що він сам так вважав. За оцінками ЦРУ, лише деякі невійськові чиновники знали подробиці планів Путіна до самого останнього моменту. Козак, поряд із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і давнім прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим, залишався в невіданні, повідомили два добре обізнаних російських джерела.

Навіть за тиждень до вторгнення більша частина російської еліти й гадки не мала про те, що гряде. "Мені зателефонував хтось високопоставлений із Кремля і сказав: "Навколо Путіна багато військових, атмосфера напружена, щось відбувається, але ми не знаємо що", — розповів один політичний інсайдер.

За кадром відбулася ще одна вражаюча подія. Козак, головний радник Путіна з питань України, мав у Вашингтоні репутацію прихильника жорсткої лінії, але приватно його жахала сама думка про вторгнення, про існування якого він повною мірою усвідомив тільки в день зустрічі в Кремлі, повідомило джерело, близьке до нього.

Козак, який знав Путіна десятиліттями, був єдиним у залі, хто наважився висловитися. Аргументуючи ситуацію скоріше зі стратегічного, ніж з морального погляду, він заявив Путіну, що вторгнення в Україну буде катастрофою, хоча, як і більшість представників еліти, він досі не знав, чи планує Путін обмежені військові дії на Донбасі, чи повномасштабну війну. Після закінчення зустрічі він продовжив дискусію з Путіним віч-на-віч у великій залі, повідомило джерело.

Мільйони росіян, які дивилися трансляцію по телебаченню, нічого подібного не побачили. Замість цього вони почули запитання Путіна: "Чи є інші точки зору або особливі думки з цього питання?"

У відповідь на це запитання послідувала тиша. 22 лютого, наступного дня після театралізованої вистави Путіна, у Києві відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Коли високопосадовці зібралися перед залом перед початком засідання, Залужний спробував заручитися підтримкою запровадження воєнного стану, який нарешті дозволив би йому почати перекидання військ. У залі його підтримав міністр оборони Резніков. Але Зеленський, як і раніше, побоювався посіяти паніку, і рада відхилила пропозицію про введення воєнного стану, проголосувавши за менш радикальний захід — введення надзвичайного стану. Кілька годин по тому глава РНБО Олексій Данилов передав Зеленському червону папку з цілком секретною розвідувальною доповіддю про "пряму фізичну загрозу" президенту. Іншими словами, групи вбивць були в дорозі. Зеленський, здавалося, відмахнувся від цього, але інформація, мабуть, справила враження. Наступного дня, на похмурій зустрічі з польським і литовським президентами в Маріїнському палаці в Києві, Зеленський сказав їм, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живим. Щойно зустріч закінчилася, польські розвідники поспіхом посадили двох президентів, які прибули, у кортеж, який на повній швидкості попрямував на захід. А в польському посольстві залишився посол Бартош Чихоцький, який згадував, що один із польських розвідників пізніше розбив обладнання для шифрування важким молотком, щоб унеможливити будь-яку можливість його потрапляння до рук Росії.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення західна розвідка попереджала українське військово-політичне керівництво про майбутню війну. Однак, як стверджують британські журналісти, Володимир Зеленський ігнорував ці попередження.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент України провів таємну нараду, на якій попередив про те, що найближчі три роки миру не буде. Однак згодом в Офісі президента назвали це повідомлення "фейком".