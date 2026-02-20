Тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году был расстроен тем, что Владимир Зеленский отказался вводить военное положение, которое позволило бы ему передислоцировать войска и подготовить планы боевых действий. В том, что Россия не нападет, президента Украины убедил Андрей Ермак, которого в свою очередь убедил ближайший соратник Путина.

"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов", — вспоминал Залужный. Без официального разрешения от президента Украины он занимался планированием, насколько это было в его силах, пишет The Guardian.

Тем же занимались и офицеры ГУР. Как вспоминал один из генералов, небольшая группа офицеров украинской военной разведки начала в январе тайное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, руководствуясь предупреждениями США и собственной информацией агентства. Под видом месячных учений они арендовали несколько конспиративных квартир в окрестностях Киева и вывезли туда крупные суммы наличных денег. Спустя месяц, в середине февраля, война еще не началась, поэтому "учения" были продлены еще на месяц.

Что касается Валерий Залужного, то в середине января 2022 года он вместе с женой переехал из своей квартиры на первом этаже в его служебные апартаменты на территории генерального штаба из соображений безопасности и для того, чтобы он мог работать дольше.

В феврале, как вспоминал другой генерал, среди высшего командования армии были проведены настольные учения по планированию различных сценариев вторжения. В их число входили нападение на Киев и даже ситуация, которая оказалась хуже той, что в итоге произошла, когда россияне захватили коридор вдоль западной границы Украины, чтобы перекрыть поставки от союзников. Но без одобрения сверху эти планы оставались лишь на бумаге; любое крупное перемещение войск было бы незаконным и слишком трудным для маскировки.

На второй неделе февраля украинская пограничная служба перехватила новое доказательство, которое должно было стать решающим: переписку командира чеченского подразделения, дислоцированного в Беларуси, с Рамзаном Кадыровым, назначенным Кремлем лидером Чечни. Командир доложил Кадырову, что его люди находятся на месте и скоро будут в Киеве.

Зеленскому показали запись, но и она его не убедила, по словам хорошо информированного источника. На заседаниях СНБО по-прежнему преобладала точка зрения, что полномасштабное вторжение маловероятно, и что наращивание сил направлено на оказание экономического и политического давления на Украину.

"Многие из нас испытывали беспокойство, но, думаю, все решили, что безопаснее всего будет согласиться с президентом", — сказал один высокопоставленный украинский чиновник.

Несколько украинских источников заявили, что, по их мнению, Зеленский был непреклонен в том, что крупномасштабное вторжение немыслимо, поскольку его убедил в этом Андрей Ермак, глава Офиса президента и ближайший доверенный человек. Ермак считал, что Россия действует в серой, отрицаемой зоне гибридной войны и не пойдет на крупное, драматическое вторжение, которое безвозвратно разорвет отношения с Западом.

Ермак, отказавшийся от интервью для статьи The Guardian, был одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших регулярные контакты с российскими коллегами. Он часто общался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком в рамках зашедших в тупик переговоров по Донбассу.

Но если Козак и помог убедить Ермака в нелепости опасений повномасштабного вторжения, то, скорее всего, это произошло потому, что он сам так считал. По оценкам ЦРУ, лишь немногие невоенные чиновники знали подробности планов Путина до самого последнего момента. Козак, наряду с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и давним пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, оставался в неведении, сообщили два хорошо осведомленных российских источника.

Даже за неделю до вторжения большая часть российской элиты понятия не имела о том, что грядет. "Мне позвонил кто-то высокопоставленный из Кремля и сказал: "Вокруг Путина много военных, атмосфера напряженная, что-то происходит, но мы не знаем что", — рассказал один политический инсайдер.

За кадром произошло еще одно поразительное событие. Козак, главный советник Путина по Украине, имел в Вашингтоне репутацию сторонника жесткой линии, но в частном порядке его ужасала сама мысль о вторжении, о существовании которого он в полной мере осознал только в день встречи в Кремле, сообщил источник, близкий к нему.

Козак, знавший Путина десятилетиями, был единственным в зале, кто осмелился высказаться. Аргументируя ситуацию скорее со стратегической, чем с моральной точки зрения, он заявил Путину, что вторжение в Украину будет катастрофой, хотя, как и большинство представителей элиты, он до сих пор не знал, планирует ли Путин ограниченные военные действия на Донбассе или полномасштабную войну. После окончания встречи он продолжил дискуссию с Путиным один на один в большом зале, сообщил источник.

Миллионы россиян, смотревших трансляцию по телевидению, ничего подобного не увидели. Вместо этого они услышали вопрос Путина: "Есть ли другие точки зрения или особые мнения по этому вопросу?"

В ответ на этот вопрос последовала тишина. 22 февраля, на следующий день после театрализованного представления Путина, в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Когда высокопоставленные лица собрались перед залом перед началом заседания, Залужный попытался заручиться поддержкой введения военного положения, которое наконец позволило бы ему начать переброску войск. В зале его поддержал министр обороны Резников. Но Зеленский по-прежнему опасался посеять панику, и совет отклонил предложение о введении военного положения, проголосовав за менее радикальную меру – введение чрезвычайного положения. Несколько часов спустя глава СНБО Алексей Данилов передал Зеленскому красную папку с совершенно секретным разведывательным докладом о "прямой физической угрозе" президенту. Другими словами, группы убийц были в пути. Зеленский, казалось, отмахнулся от этого, но информация, по-видимому, произвела впечатление. На следующий день, на мрачной встрече с польским и литовским президентами в Мариинском дворце в Киеве, Зеленский сказал им, что это может быть последний раз, когда они видят его живым. Как только встреча закончилась, польские разведчики поспешно посадили двух прибывших президентов в кортеж, который на полной скорости направился на запад. А в польском посольстве остался посол Бартош Чихоцкий, который вспоминал, что один из польских разведчиков позже разбил оборудование для шифрования тяжелым молотком, чтобы исключить любую возможность его попадания в руки России.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения западная разведка предупреждала украинское военно-политическое руководство о предстоящей войне. Однако, как утверждают британские журналисты, Владимир Зеленский игнорировал эти предупреждения.

Ранее появилась информация о том, что президент Украины провел тайное совещание, на котором предупредил о том, что ближайшие три года мира не будет. Однако впоследствии в Офисе президента назвали это сообщение "фейком".