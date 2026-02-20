Несмотря на предупреждения от западных разведок Зеленский не верил, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в Украину. Британские журналисты утверждают, что в этом его якобы убедил тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Издание The Guardian пообщалось с рядом украинских источников, которые считают, что Ермак, как человек, которому Зеленский доверял больше всего, убедил президента в том, что Россия не будет атаковать.

Перед этим Россия осуществляла только гибридную агрессию против Украины, и Ермак верил, что Кремль вряд ли решит пойти на что-то большее, ведь такой шаг безвозвратно разрывал бы отношения с Западом.

Сам Ермак отказался от комментариев для журналистов.

В то же время издание напоминает, что Ермак был одним из тех, кто регулярно поддерживал контакты с российскими чиновниками. В частности в рамках переговоров по Донбассу он часто общался с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком.

Одна издание предполагает, что это не был план России по введению в заблуждение Украину. Там считают, что сам Козак тоже не верил в вероятность вторжения.

По данным ЦРУ, о вторжении знало лишь несколько чиновников из-за пределов военного блока. В частности, Путин не сообщил о своих планах по вторжению главе МИД Сергею Лаврову и спикеру Кремля Дмитрию Пескову, сообщили два источника в России.

В то же время на момент публикации новости в Офисе президента не комментировали публикацию The Guardian.

Ранее появилась информация, что западная разведка предупреждала украинское военно-политическое руководство о предстоящей войне. Однако Владимир Зеленский игнорировал эти предупреждения. В частности, во время заседаний СНБО настроение все еще было такое, что полномасштабной войны не будет.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел тайное совещание, на котором предупредил о том, что ближайшие три года мира не будет. Однако впоследствии в Офисе президента назвали это сообщение "фейком".

Дмитрий Козак — что о нем известно

Фокус ранее рассказывал о Дмитрии Козаке. В частности, он был одним из тех, кто не побоялся выступить против российского вторжения в Украину, сказав об этом Владимиру Путину.

18 сентября 2025 года Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с занимаемой должности.

Этому предшествовал материал NYT, где говорилось о том, что Козак разочаровал Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой.