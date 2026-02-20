Після розмов з Козаком: Єрмак переконав Зеленського, що вторгнення РФ не буде, — The Guardian

Попри попередження від західних розвідок Зеленський не вірив, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення в Україну. Британські журналісти стверджують, що в цьому його нібито переконав тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Видання The Guardian поспілкувалося з низкою українських джерел, які вважають, що Єрмак, як людина, якій Зеленський довіряв найбільше, переконав президента в тому, що Росія не буде атакувати.

Перед цим Росія здійснювала лише гібридну агресію проти України, і Єрмак вірив, що Кремль навряд вирішить піти на щось більше, адже такий крок безповоротно розривав би відносини з Заходом.

Сам Єрмак відмовився від коментарів для журналістів.

Водночас видання нагадує, що Єрмак був одним з тих, хто регулярно підтримував контакти з російськими чиновниками. Зокрема в рамках перемовин щодо Донбасу він часто спілкувався з заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком.

Відео дня

Одна видання припускає, що це не був план Росії щодо введення в оману Україну. Там вважають, що сам Козак теж не вірив у ймовірність вторгнення.

За даними ЦРУ, про вторгнення знало лише декілька чиновників з-за меж військового блоку. Зокрема, Путін не повідомив про свої плани щодо вторгнення голову МЗС Сергія Лаврова та речника Кремля Дмитра Пєскова, повідомили два джерела в Росії.

Водночас на момент публікації новини в Офісі президента не коментували публікацію The Guardian.

Раніше з'явилася інформація, що західна розвідка попереджала українське військово-політичне керівництво про майбутню війну. Однак Володимир Зеленський ігнорував ці попередження. Зокрема, під час засідань РНБО настрій все ще був такий, що повномасштабної війни не буде.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів таємну нараду, на якій попередив про те, що найближчі три роки миру не буде. Однак згодом в Офісі президента назвали це повідомлення "фейком".

Дмитро Козак — що про нього відомо

Фокус раніше розповідав про Дмитра Козака. Зокрема, він був одним з тих, хто не побоявся виступити проти російського вторгнення в Україну, сказавши про це Володимиру Путіну.

18 вересня 2025 року Володимир Путін підписав указ про звільнення заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака з займаної посади.

Цьому передував матеріал NYT, де йшлося про те, що Козак розчарував Путіна, бо чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою.