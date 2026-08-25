"Информационная утка": в Кремле высказались по поводу мобилизации в РФ, которая состоится осенью

В Кремле отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, данные украинской разведки и западных медиа про мобилизацию в России после выборов в Государственную думу 18-20 сентября 2026 года. Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков заверил, что мобилизации не будет и что украинцы распространяют фейки, чтобы напугать россиян. Какие последствия информации о мобилизации в РФ опасаются в Кремле?

Тезисы Пескова о мобилизации в РФ прозвучали в интервью росСМИ RTVI: фрагмент разговора появился в сети. Чиновник заявил, что Кремль не планирует усиливать призыв россиян на войну РФ против Украины.

РосСМИ поинтересовалось у российского чиновника, готовятся ли власти РФ к подготовке новой мобилизации и рассматривают ли какие-либо сценарии по поводу ее объявления. По словам Пескова, такие предположения являются "информационной уткой", которую намеренно распространяют украинцы. По мнению Кремля, такие украинские заявления направлены на "идеологическую раскачку у нас в стране".

Мобилизация в РФ — Песков о решении Кремля после выборов в Госдуму 18-20 августа Фото: Скриншот

В материале з тезисами Пескова привели комментарии других деятелей РФ по мобилизации. К примеру, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также гарантировал, что информация Украины об этом насильственный призыв россиян является "лживой пропагандой для внутреннего потребления". Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что такие предположения — это "пурга", и что ВС РФ не нужны дополнительные люди, потому что и так идет по плану и людей хватает.

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Мобилизация в РФ – что известно

Отметим, что летом президент Зеленский и украинские и западные спецслужбы действительно начали говорить о мобилизации в РФ, которую объявят после выборов в Госдуму. К примеру, 23 августа прозвучало заявление о том, что состоится "периферийная мобилизация", когда россиян будут забираться в армию в провинции и непублично. Согласно данным ГУР Минобороны, Кремль планирует мобилизовать сотни тысяч россиян до конца 2026 года, а затем еще несколько сотен тысяч в 2027 году.

Кроме того, Фокус ранее писал о других признаках, говоривших об усилении призыва в российскую армию и о подготовке к мобилизации. Среди прочего, в российских пабликах появилось видео силового задержания мужчин в Пензе. Местная жительница увидела военных и набитый россиянами автобус: мужчины говорили, что их задержали принудительно и везут в армию. Ко всему, расследователи обнаружили документ, незаметно принятый Госдумой. В новом распоряжении говорится о готовности Росгвардии к возможным беспорядкам во время будущих мобилизационных мероприятий в РФ.

Напомним, 24 августа появился комментарий Пескова относительно ударов РФ по складам продуктов в Украине. Между тем 20 сентября представитель Кремля прокомментировал возможность завершения войны и предложения мира, которые поступают от Украины.