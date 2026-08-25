"Інформаційна качка": у Кремлі висловились щодо мобілізації росіян, яка відбудеться восени

У Кремлі відреагували на заяви президента України Володимира Зеленського, дані української розвідки та західних медіа щодо мобілізації у Росії після виборів у Державну думу 18-20 вересня 2026 року. Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що мобілізації не буде і що українці поширюють фейки, щоб налякати росіян. Яких наслідків інформації про мобілізацію у РФ побоюються у Кремлі?

Тези Пєскова щодо мобілізації у РФ пролунали в інтерв'ю росЗМІ RTVI: фрагмент розмови з'явився у мережі. Посадовець заявив, що Кремль не планує посилювати призов росіян на війну РФ проти України.

У матеріалі росЗМІ поцікавились у російського посадовця, чи готується влада РФ до підготовки нової мобілізації та чи розглядають будь-які сценарії щодо її оголошення. Зі слів Пєскова, такі припущення є "інформаційною качкою", яку навмисно поширюють українці. На думку Кремля, такі українські заяви спрямовані на "ідеологічне розкачування у нас в країні".

Мобілізація у РФ — Пєсков про рішення Кремля після виборів в Держдуму 18-20 серпня Фото: Скриншот

У матеріалі росЗМІ навели коментарі інших діячів РФ щодо мобілізації. Наприклад, член комітету Держдуми по обороні Андрій Колесник також гарантував, що інформація України про це насильний призов росіян є "брехливою пропагандою для внутрішнього споживання". Заступник глави радбезу Дмитро Медведєв своєю чергою сказав, що такі припущення — це "пурга", і що ЗС РФ не потрібні додаткові люди, бо і так іде за планом і людей вистачає.

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Мобілізація у РФ — що відомо

Зазначимо, влітку президент Зеленський та українські й західні спецслужби справді почали говорити про мобілізацію у РФ, яку оголосять після виборів у Держдуму. Наприклад, 23 серпня пролунала заява про те, що відбудеться "периферійна мобілізація", коли росіян забиратимуть в армію у провінції та непублічно. Згідно з даними ГУР Міноборони, Кремль планує мобілізувати сотні тисяч росіян до кінця 2026 року, а потім ще кілька сотень тисяч — у 2027 році.

Крім того, Фокус раніше писав про інші ознаки, які говорили про посилення призову у російську армію та про підготовку до мобілізації. Серед іншого, у російських пабліках з'явились відео силового затримання чоловіків у Пензі. Місцева жителька побачила військових та автобус, набитий росіянами: усі говорили, що їх затримали примусово та везуть в армію. До всього, розслідувачі виявили документ, непомітно прийнятий Держдумою. У новому розпорядженні ідеться про готовність Росгвардії до можливих заворушень під час майбутніх мобілізаційних заходів у РФ.

Нагадуємо, 24 серпня з'явився коментар Пєскова щодо ударів РФ по складах продуктів в Україні. Тим часом 20 вересня речник Кремля прокоментував можливість завершення війни та пропозиції миру, які надходять від України.