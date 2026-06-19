Примушують підписати контракт з ЗС РФ: у російській Пензі скаржаться на затримання чоловіків

Жителі Пензи, а також Каменки і Кузнецька Пензенської області заявляють про затримання чоловіків на вулицях та примус до підписання контрактів із Міноборони РФ. Про такі випадки повідомили ЗМІ та правозахисні організації.

Про це пише DW з посиланням на російські опозиційні видання та правозахисні організації.

За їхніми даними, чоловіків затримують на вулицях, у транспорті та автомобілях, після чого доставляють до військкоматів для підписання контрактів.

17 червня мешканка Пензи Наталія Соломіна опублікувала відео біля будівлі військкомату Октябрського та Залізничного районів міста. На записі видно військових, жінок і мікроавтобус із чоловіками. Авторка відео запитувала чоловіків, чи добровільно вони підписали контракт, а деякі жінки намагалися не дати мікроавтобусу виїхати.

Наступного дня проєкт “Говорить НеМосква” з посиланням на місцевих жителів повідомив про рейд біля кінотеатру “Современник” у Пензі. За словами джерела, там працювали співробітники ДПС, люди в балаклавах і представники військкомату.

Відео дня

“Перевіряли на військовий облік і шукали призовників, які не з’явилися до військкомату після отримання повістки”, — йдеться в повідомленні.

Правозахисники також повідомили про подібні рейди в Каменці та Кузнецьку. За даними Varlamov News, у Кузнецьку чоловіків нібито силоміць доставляють до військкоматів і змушують підписувати контракти. Ці твердження канал наводить із посиланням на власні джерела.

Водночас 18 червня управління Росгвардії по Пензенській області повідомило про проведення міжвідомчого рейду з виявлення громадян, які не перебувають на військовому обліку. У відомстві заявили, що перевірили 80 водіїв, серед яких дев’ятеро громадян РФ не стояли на військовому обліку. Їм вручили повістки із зазначенням дати та місця явки до військового комісаріату.

У Росгвардії також заявили, що подібні перевірки надалі проводитимуться на системній основі в усіх районах Пензенської області.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" вважає, що навіть масштабна мобілізація в Росії не забезпечить їй швидкої переваги на фронті. За його словами, сучасна війна суттєво змінилася, а ключову роль на полі бою нині відіграють безпілотники.

Кремль досі не наважився навіть на другу хвилю часткової мобілізації, оскільки такі рішення можуть викликати суспільне невдоволення. Водночас розмови про нову мобілізацію можуть бути частиною інформаційного тиску на Україну та західних партнерів.