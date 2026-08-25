Радник російського диктатора Путіна Антон Кобяков озвучив нову версію причини, чому почалась війна Росії проти України. З'ясувалось, що російська розвідка начебто донесла, що ЗСУ планували напасти на РФ 8 березня 2022 року і тому росіянам нічого не лишалось, як наступати першими. Що сказав радник Кобяков, який займається міжнародними зустрічами Путіна і раніше публічно не говорив настільки незвичних тез?

Заява Антона Кобякова вдень 25 серпня з'явилась на порталі росЗМІ ТАСС, а за кілька годин до того у РФ приземлився неідентифікований літак ВПС США. Радник Путіна, який перебував поруч з диктатором з перших місяців гібридної війни у 2014 році та з перших років появи в Кремлі, озвучив дані розвідки, отримані взимку 2022 року. З його слів, ЗС РФ атакували 22 лютого заздалегідь, бо знали про наступ ЗСУ 8 березня.

Кобяков сказав, що російські військові начебто знайшли секретні папери у "кинутому" штабі тероборони ЗСУ. Зауважимо, не ясно, коли саме це сталось, але, зі слів посадовця, підрозділи ЗС РФ перебували на лінії розмежування під час АТО, за сотні кілометрів від російсько-українського кордону. Посадовець пояснив російським пропагандистам, що насправді це українці хотіли напасти на Росію і це мав бути "символічний подарунок" до дня жінок. Далі уточнюється, що Кремль проявив виняткову "прозорливість" і атакував першим: таким чином Україна отримала "чорну мітку" на день радянської армії, який святкують у РФ.

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Радник Путіна провів аналогію з нападом нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року і нагадав тезу свого начальника, що таке "більше ніколи не повториться". Крім того, він сказав, що Захід хотів зробити шкоду РФ, не хотів миру, прикидався прихильником "Мінських угод" та надавав військову допомогу Україні.

Війна РФ проти України — тези Кобякова про "напад ЗСУ" 8 березня 2022 року Фото: Скриншот

Антон Кобяков — 58-річний радник диктатора Путіна, який з 2003 року працював у адміністрації президента РФ, керував канцелярією. З 11 квітня 2014 року Кобяком обійняв посаду радника: перебуває поруч з Путіним з часів гібридного вторгнення і по сьогодні. Офіційні обов'язки топпосадовця — організація міжнародних зустрічей очільника Кремля. Щодо тези Кобякова про 22 червня, то європейські історики на основі архівів Москви у 2008 році повідомили, що СРСР готувався напасти на Гітлера, підігнав велику кількість військ до західного кордону, але нацистська Німеччина атакувала першою. Аналогічних авторитетних публікацій про підготовку України "до нападу на РФ" не відшукалось.

Війна РФ проти України — деталі

Зазначимо, у лютому 2026 року медіа Guardian розповіло про початок війни РФ проти України й про те, коли Путіна прийняв рішення про напад. Вказано, що це сталось під час епідемії коронавірусу: російський диктатор вирішив "увійти в історію". 21 лютого 2022 року, за дві доби до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російський диктатор Путін провів засідання Радбезу щодо визнання фейкових республік "ДНР/ЛНР". Після майже одноголосного рішення очільник Кремля підписав указ про те, що ці "республіки" визнаються в обласних адміністративних межах. В ніч на 24 серпня російські війська почали наступ по периметру північних, східних та південних кордонів України. Близько 4 год з'явився виступ Путіна, у якому він заявив, що хоче провести "денацифікацію та демілітаризацію" України та позбавить її усього комуністичного спадку після рішень Леніна та СРСР 100 років тому. На сьогодні, через чотири роки після початку наступу, РФ контролює 20% України, а протягом останніх пів року втратила частину окупованих територій у Дніпропетровській області після успішних контрнаступальних дій ЗСУ.

Нагадуємо, 25 серпня з'явилась нова заява речник Путіна Дмитра Пєскова, який відреагував на інформацію про мобілізацію у РФ восени 2026 року.