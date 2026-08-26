Окупація Одеської області та продовження війни: Келлог розповів про плани Путіна (відео)

Ексспецпредставник США та ветеран американської армії Кіт Келлог висловився щодо можливості завершення війни Росії проти України та щодо планів російського диктатора Путіна. На думку Келлога, Путін не планує спинятись, натомість прагне окупувати Одеську область. Як генерал у відставці оцінив поточний перебіг російсько-української війни?

Заява Кіта Келлога щодо планів Путіна пролунала під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Мосейчук+". З одного боку, генерал сказав, що Путін не переможе, і що чим довше триває війна, тим більша ймовірність, що диктатор побачить неможливість успіху в окупації України. З іншого боку, війна триватиме, бо росіяни планують окупувати інші українські регіони й не хочуть спинятись. У переліку кандидатів на окупацію — Одеська та Запорізька області, пояснив Келлог.

Війна РФ проти України — Келлог про плани Путіна див. з 6:07

Ведуча поцікавилась у Келлога, який відвідав Одесу після серії ударів РФ та побачив стійкість людей, наскільки реалістичним є завершення війни у "найближчому майбутньому". Колишній спецпредставник Трампа з питань України заявив, що під час торішнього святкування Дня Незалежності України він вірив, що війна закінчиться протягом року, але цього не сталось. З його слів, Захід давав Путіну можливість "з'їхати" та прийняти умовне "визнання" окупованих територій (як "визнали" радянську окупацію Балтії). Втім, зупинки не сталось і попереду може бути загроза для інших європейських країн. Келлог зауважив, що його турбує схожість умовляння Путіна з ситуацією часів Гітлера: політики думали заспокоїти Німеччину, віддавши Судети, а натомість отримали світову війну.

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"Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі", — заявив Кіт Келлог.

Американський генерал також сказав, що не може оцінити, як довго триватиме війна. Втім, на його думку, чим довше вона триватиме, тим більша ймовірність, що Путін зрозуміє, що не виграє, й що це "має закарбуватися в його свідомості".

"Щодо термінів, я не знаю. Гадаю, що довше це триває, то краще для вас у тому сенсі, що він зрештою мусить зрозуміти: для нього це гра із нульовою сумою. Перемогти йому не вдасться", — підсумував генерал.

Війна РФ проти України — деталі

Зазначимо, 25 серпня з'явилась нова заява Росії щодо причин російсько-української війни. Радник диктатора Путіна Антон Кобяков сказав, що Україна начебто планувала напасти на РФ 8 березня 2022 року, тому росіяни вирішили напасти першими та рушили в атаку 22 лютого 2022 року. Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков озвучив відповідь Кремля на пропозицію України створити на Донбасі буферну зону під керівництвом третіх країн. Зі слів Пєскова, РФ відкидає таку пропозицію, оскільки вважає ці землі своїми.

Нагадуємо, Келлог під час візиту в Україну висловився на підтримку мобілізації жінок та пояснив, чому це потрібно зробити. Ще одна теза американського генерала стосувалась важкої зими й того, чи перейшла ініціатива на полі бою до України.