Ставят 7% на победу РФ: хакеры Black Mirror опубликовали внутренний документ "Сбербанка"

Утечка документов "Сбербанка России" от хакеров Black Mirror показала, что банкиры оценили вероятность военной победы РФ в 7 процентов. В перехваченной переписке главы банка Германа Грефа есть восемь сценариев завершения войны. Наибольшие шансы — у сценария "заморозки" с частичным снятием санкций, который предлагает президент США Дональд Трамп. Какие сценарии видят банкиры РФ и на чем основаны их оценки?

Хакеры из группы Black Mirror опубликовали внутренний документ "Сбербанка РФ", который проанализировало российское СМИ The Insider. "Утечка" — это 17-страничный документ, в котором банковские специалисты собрали информацию о текущем и прогнозируемом экономическом положении РФ (например, дефицит бюджета в 4,58 трлн руб., нехватка до 400 тыс. рабочих, 15% ставка), о действиях Украины на войне, о возможностях российской армии, о потерях ВС РФ (20-25 тыс. человек в месяц) и об угрозе мобилизации (её отвергают из-за политических рисков). Первоисточник информации — публикация в Telegram-канале хакеров, появившаяся 24 августа, при этом аналитическая записка о войне в Украине была написана в апреле 2026 года.

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Утечка документов Сбербанка РФ — что выяснили хакеры

В материале приводятся названия сценариев из документов "Сбербанка", а также основные характеристики/условия реализации того или иного варианта развития событий. Внутренний документ "Сбербанка" показал, что вероятность мира на условиях Украины и мира на условиях компромисса имеют наименьшие шансы. Затяжная война или изнурение Запада — почти одинаковая вероятность на уровне 12–15%. Два наиболее вероятных сценария — "заморозка" Трампа и корейский вариант.

Сценарий 1 — полная победа РФ, вероятность которой оценивается в 7%, а срок реализации — 12-24 месяца.

Сценарий 2 — "изнурение Запада" и мир на условиях РФ, вероятность 12%, срок 12-18 месяцев.

Сценарий 3 — "соглашение Трампа", при котором произойдет замораживание войны с частичным снятием санкций, вероятность 32%, срок 6–12 месяцев.

Сценарий 4 — "корейский вариант", когда происходит прекращение огня без объявления окончания войны, вероятность 22%, срок 6-18 месяцев.

Сценарий 5 — затяжная война ещё на два-три года, вероятность 15%, продолжительность 24-36 месяцев.

Сценарий 6 — компромиссный мир, вероятность 5%, срок 12-24 месяца.

Сценарий 7 — мир на условиях Украины и Европы, вероятность 2%, срок 24-36+ месяцев.

Сценарий 8 — "черные лебеди" и "дикая карта", когда происходит совокупность различных сценариев, время — неизвестно.

Среди прочего, в утечке документов "Ощадбанка" указано, что крылатая ракета "Фламинго" действительно существует, и россияне оценивают её дальность в 1 тыс. км, объём производства — по 50 шт. в месяц, первое применение — февраль 2025 года (вероятно, Капустин Яр), ПВО РФ перехватила 4 ракеты (их действительно сложно обнаружить). Кроме того, отмечается усиление ударов по стратегическим объектам РФ (потеряно 10-15 % нефтеперерабатывающих мощностей), атаки дронов на расстояние свыше 1000 км, существенные поражения аэродромов и военных самолетов, выведение из строя 35 % ПВО без возможности восстановления.

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Война РФ против Украины — подробности

Отметим, что 26 августа "Фокус" писал об оценке спецпредставителя США Кита Келлога относительно дальнейшего хода войны РФ против Украины. По мнению Келлога, российский диктатор Путин не остановится, и пока неясно, когда наступит мир. В то же время американский генерал сказал, что Украине относительно выгодна затянувшаяся война, поскольку тогда Кремль непременно поймёт, что не сможет победить.

Напоминаем, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался по поводу очередного мирного плана по прекращению войны РФ против Украины, в котором речь шла о буферной зоне на Донбассе под управлением третьих стран.