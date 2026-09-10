"Если бы Зеленский захотел заключить соглашение": Трамп похвастался "замечательной" беседой с Путиным (видео)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой разговора стали война в Украине и мирное соглашение.

После переговоров Трамп заявил, что Путин якобы стремится заключить мирное соглашение для урегулирования войны в Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам Fox News.

По словам главы Белого дома, беседа с российским диктатором прошла "прекрасно". При этом Путин якобы заверил Трампа в том, что готов пойти на сделку.

"Он (Путин — прим. ред.) хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это будет очень хорошо" заявил Дональд Трамп.

Комментарий Трампа журналистам о беседе с Путиным

Когда корреспонденты поинтересовались у Трампа, что, по его мнению, мешает президентам России и Украины прийти к соглашению, он рассказал о "ненависти" между ними. Американский лидер считает, что между Путиным и Зеленским царит взаимная ненависть, из-за чего до сих пор не удалось достичь договоренностей об урегулировании войны в Украине.

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Однако при этом, по словам Трампа, Зеленский и Путин "устали от борьбы".

Стоит напомнить, что перед этим помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал российским СМИ о том, что Путин и Трамп провели "конструктивный" разговор по итогам визита представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В ходе беседы российский диктатор рассказывал Трампу о военных целях РФ в войне и ситуации на поле боя, тогда как американский лидер настаивал на необходимости скорейшего завершения войны в Украине.

Ранее издание Le Monde сообщало, что визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев завершились без громких заявлений о прорыве, но дали несколько важных сигналов относительно дальнейшего хода переговоров.