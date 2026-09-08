Москва–Киев: чего добились посланцы Трампа за два дня переговоров, — Le Monde

Двухдневный дипломатический марафон американских представителей между Москвой и Киевом завершился без громких заявлений о прорыве, однако дал несколько важных сигналов относительно дальнейшего хода переговоров.

Специальные представители администрации Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября прибыли в Киев, предварительно проведя более трёх часов переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом пишет издание Le Monde.

Визит в украинскую столицу стал знаковым моментом для всего переговорного процесса: с февраля 2025 года, когда Вашингтон начал предпринимать попытки добиться прекращения войны, Виткофф и Кушнер в основном встречались именно с российской стороной. Сам Виткофф уточнил, что это уже его восьмая поездка в Москву.

В Киеве американцы провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским, украинскими представителями и европейскими дипломатами, однако после нескольких часов обсуждений о каком-либо дипломатическом прорыве объявлено не было. Виткофф охарактеризовал киевскую встречу как "очень содержательную", а Кушнер назвал предыдущие переговоры с Путиным "конструктивными и предметными" — впрочем, детали американского предложения о прекращении боевых действий стороны не раскрыли.

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Европа вернулась за стол переговоров

Примечательно, что на этот раз в Киев приехали также представители Франции, Германии и Великобритании — дипломатический советник Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, немецкий представитель Гюнтер Зауттер и британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Это стало важным сигналом после того, как европейцев фактически отстранили от ряда предыдущих раундов переговоров. В Европе неоднократно подчеркивали недопустимость принятия решений относительно будущей архитектуры безопасности континента без их участия.

По словам Кушнера, работа над возможным соглашением продолжается, хотя его исход пока остается неопределенным: "Никогда нельзя быть уверенным в исходе любого соглашения. Оно не завершено, пока не завершено".

Зима и ПВО в центре внимания

Значительная часть переговоров в Киеве была посвящена подготовке к сложному зимнему периоду. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку европейских союзников, если боевые действия продолжатся и зимой. Ключевой темой стал вопрос противовоздушной обороны — Киеву нужны дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot с целью защиты городов и энергетической инфраструктуры.

Территориальный вопрос по-прежнему остаётся камнем преткновения

Основные противоречия между сторонами так и не исчезли. Путин продолжает настаивать на устранении так называемых "коренных причин конфликта" — фактически ряда максималистских требований Кремля. Россия претендует на всю Донецкую область, несмотря на то, что часть территории до сих пор контролируется Украиной, а для Зеленского передача этих земель остается неприемлемой.

Несмотря на это, стороны договорились продолжить переговоры — планируется новая встреча с участием Украины, США и Европы, хотя дата и место пока не определены. На время переговоров Киев и Москва также согласовали перерыв в ударах по столицам, в то время как боевые действия на других направлениях продолжались и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких недель, чтобы обсудить поставки ракет для перехвата баллистических целей.

Кроме того, глава государства заявлял, что оставшиеся до начала зимы недели дают шанс активизировать дипломатические усилия по урегулированию войны — Вашингтон, в свою очередь, изучает возможности деэскалации между Украиной и Россией именно в зимний период.

Кроме того, напомним, что 6 сентября представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину, где провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.