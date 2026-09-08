"Путин не хочет расстраивать Трампа": Зеленский рассказал о возможностях для дипломатии до наступления зимы

Президент Владимир Зеленский заявил, что оставшиеся до начала зимы недели дают шанс для дипломатических усилий по урегулированию войны в Украине. США изучают, удастся ли Украине и РФ принять меры по деэскалации в течение зимнего периода.

Российский диктатор Владимир Путин надеется на ещё одну "суровую" зиму, чтобы ослабить Украину, но в то же время не хочет настраивать против себя Вашингтон перед выборами в Конгресс. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Axios, опубликованном 7 сентября.

"У меня такое ощущение, что Путин нуждается в Трампе. Он не хочет его расстраивать" предположил Владимир Зеленский.

Более того, президент считает, что Путин может захотеть "подарить" американскому лидеру дипломатическую победу накануне выборов в США.

Посланцы Трампа приехали, чтобы "разблокировать" дипломатический процесс, и привезли новые идеи

Посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые на днях посетили Москву и Киев, ставили перед собой, в первую очередь, цель "разблокировать" дипломатический процесс по урегулированию войны в Украине. Однако они также привезли с собой "несколько новых идей".

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Зеленский отметил, что послание, которое он получил от американских представителей, заключалось в том, что "россияне готовы к переговорам". Впрочем, украинский лидер по-прежнему скептически относится к этому из-за действий РФ на поле боя и недавней эскалации конфликта, поскольку это не свидетельствует о готовности российской стороны к компромиссам.

Несмотря на это, по мнению Зеленского, после визита представителей Трампа Путин "готов обсудить" предложения по продвижению переговоров. Хотя президент отказался раскрывать все подробности встречи с Уиткоффом и Кушнером, он рассказал, что часть обсуждений касалась возможных шагов по деэскалации со стороны России и Украины в преддверии зимы и в течение неё.

"Есть идеи по поводу энергетики [объектов], зерновых [поставок], электроэнергетики [объектов], а также нефти и газа [экспорта]. У нас с Россией разные интересы" отметил президент Украины.

По словам Зеленского, одной из главных целей встреч было возобновление переговоров, а второй — попытка сделать предстоящую зиму иной, чем предыдущие, когда российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины обостряли войну. Цель — до или во время зимнего периода предпринять шаги, которые "смогут приблизить стороны к миру".

Кроме того, президент сообщил Axios, что США поддерживают отдельный "зимний пакет" для Украины, который будет включать помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

"Украина уже пошла на все возможные компромиссы"

Россияне надеются, что масштабное зимнее наступление и удары по энергетике Украины "станут мощным ударом", после чего Украина станет "более склонной к компромиссам". Однако Зеленский считает, что украинская сторона и так уже пошла навстречу.

По словам президента, Украина уже пошла на все возможные компромиссы, и любой дипломатический процесс также потребует гарантий безопасности и пакета экономической поддержки. Кремль, в свою очередь, также столкнулся с рисками в преддверии зимы.

"Когда они напали на нашу электроэнергетику, мы лишили их возможности продавать нефть и газ" заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса, и предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца, в качестве возможного места для дальнейших переговоров между США и Украиной. По его словам, также существует возможность проведения трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ, однако никаких решений по этому поводу пока не принято.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Дональду Трампу удастся найти способ "по-настоящему начать переговорный процесс ещё до наступления зимы". Несмотря ни на что, Украина должна оставаться сильной в военном отношении на протяжении всего дипломатического процесса.

Напомним, 7 сентября издание Le Monde сообщило, когда РФ будет готова возобновить мирные переговоры.

Ранее Стив Уиткофф заявил о достижении "существенного прогресса" по итогам встреч с Путиным и Зеленским.