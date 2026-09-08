"Путін не хоче засмучувати Трампа": Зеленський розповів про вікно для дипломатії до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що тижні, які залишилися перед початком зими, дають шанс для дипломатичних зусиль у питаннях врегулювання війни в Україні. США вивчають, чи вдаться Україні і РФ вжити заходів для деескалації упродовж зимового періоду.

Російський диктатор Володимир Путін сподівається на ще одну "сувору" зиму, щоб ослабити Україну, але водночас не хоче налаштовувати проти себе Вашингтон перед виборами до Конгресу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Axios, оприлюдненому 7 вересня.

"У мене таке відчуття, що Путін потребує Трампа. Він не хоче його засмучувати" припустив Володимир Зеленський.

Ба більше, президент вважає, що Путін може захотіти "подарувати" американському лідеру дипломатичну перемогу напередодні виборів у США.

Посланці Трампа приїжджали, щоб "розблокувати" дипломатичний процес, і привезли нові ідеї

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які днями приїжджали до Москви і Києва, насамперед мали за мету "розблокувати" дипломатичний процес щодо врегулювання війни в Україні. Однак вони також привезли із собою "кілька нових ідей".

Відео дня

Зеленський зазначив, що послання, яке він отримав від американських посланців, полягало в тому, що "росіяни готові до переговорів". Втім, український лідер продовжує залишатися скептичним щодо цього через дії РФ на полі бою і нещодавньої ескалації конфлікту, оскільки це не вказує на готовність російської сторони до компромісів.

Попри це, на думку Зеленського, після візиту посланців Трампа Путін "готовий обговорити" пропозиції щодо просування переговорів. Хоча президент відмовився розкривати усі подробиці зустрічі з Віткоффом та Кушнером, але розповів, що частина обговорень стосувалася можливих кроків з деескалації з боку Росії та України напередодні зими та під час неї.

"Є ідеї щодо енергетики [об"єктів], зернових [поставок], електроенергетики [об"єктів], а також нафти та газу [експорту]. У нас із Росією різні інтереси" зазначив президент України.

За словами Зеленського, однією з головних цілей зустрічей було відновлення переговорів, а друга — спроба зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загострювали війну. Мета — до або під час зимового періоду піти на кроки, які "зможуть наблизити сторони до миру".

Також президент розповів Axios, що США підтримують окремий "зимовий пакет" для України, який включатиме допомогу в галузі протиповітряної оборони та енергетики.

"Україна вже пішла на всі можливі компроміси"

Росіяни сподіваються, що масштабний зимовий наступ та удари по енергетиці України "стануть потужним ударом", після чого Україна стане "більш схильною до компромісів". Однак Зеленський вважає, що українська сторона вже і так зробила кроки назустріч.

За словами президента, Україна вже пішла на всі можливі компроміси і що будь-який дипломатичний процес також потребуватиме гарантій безпеки та пакету економічної підтримки. Кремль своєю чергою також зіштовхнувся з ризиками напередодні зими.

"Коли вони атакували нашу електроенергетику, ми заблокували їм можливість продавати нафту та газ" заявив Зеленський.

Президент також розповів, що Україна хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу, і запропонував Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться наприкінці цього місяця, як можливе місце для подальших переговорів між США та Україною. За його словами, також є можливість проведення тристоронніх переговорів за участі США, України і РФ, однак жодних рішень про це ще не було ухвалено.

Також Зеленський висловив сподівання, що Дональду Трампу вдасться знайти спосіб, щоб "по-справжньому розпочати переговорний процес ще до настання зими". Попри все, Україна має залишатися військово сильною протягом усього дипломатичного процесу.

Нагадаємо, 7 вересня видання Le Monde розкрило, коли РФ буде готова відновити мирні переговори.

Раніше Стів Віткофф заявив про досягнення "суттєвого прогресу" за підсумками зустрічей з Путіним та Зеленським.