"Досягнуто суттєвого прогресу": Віткофф дав свою оцінку зустрічам із Путіним та Зеленським

6 вересня спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Київ, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, а перед цим у Москві їх приймав кремлівський диктатор Володимир Путін.

Повернувшись до Вашингтона, Віткофф офіційно прокоментував результати переговорів, заявивши про прогрес.

За його словами, вони відвідали Москву та Київ "з метою сприяння подальшому діалогу щодо припинення російсько-української війни".

"Перед поїздкою росіяни та українці домовилися про триденне перемир’я, щоб забезпечити можливість проведення цих переговорів", — наголосив Віткофф.

Спецпосланець Трампа зазначив, що разом із Джаредом Кушнером та представниками Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів вони зустрілися з Путіним у Москві, а потім із Зеленським у Києві, щоб обговорити пропозиції кожної сторони.

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У столиці України до делегацій також приєдналися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.

Кушнер і Віткофф вперше приїхали до Києва Фото: Steve Witkoff / Х

"Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема у питанні планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та працювати над встановленням міцного й довгострокового миру", — йдеться у заяві.

Примітно, що під час візиту до Москви до американської делегації приєднався старший радник міністра фінансів Джин Ланг, який відповідає за санкційну політику, але на зустрічі з Путіним він не був присутній.

Зустріч із Путіним тривала понад три години Фото: Steve Witkoff / Х

Зустріч Путіна та американських переговірників тривала три години десять хвилин.

Політичний аналітик Петро Олещук не поділяє оптимізму Віткоффа. У колонці для Фокусу він написав, що не очікує жодних проривів у процесі досягнення миру від візиту спеціальних посланців Трампа до Києва. Водночас він відзначає один надзвичайно важливий наслідок. Схоже, у США зрозуміли, що вести переговори про припинення війни без України не має сенсу, — і не побоялися приїхати до Зеленського, незважаючи на провокації Росії.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі зі своїм російським колегою Антоном Силуановим у кулуарах зустрічі фінансових лідерів "Групи двадцяти" в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, заявив, що Вашингтон не надаватиме економічної допомоги Москві, доки вона не припинить війну з Україною.

Також повідомлялося, що в Кремлі відмовляли Віткоффа та Кушнера від візиту до Києва.