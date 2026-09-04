У Кремлі відмовляють Віткоффа та Кушнера від візиту до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що спеціальні посланці Дональда Трампа відвідають Київ 5–6 вересня. І це буде їхній перший такий візит, хоча в Москві вони бували неодноразово.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Києва 6 вересня після візиту до Москви в рамках дипломатичних зусиль Вашингтона щодо припинення війни. Однак Kyiv Independent з посиланням на власні джерела повідомляє, що в Москві Віткоффа, друга Дональда Трампа, та зятя американського президента Кушнера активно відмовляють від поїздки.

Це буде перший візит цієї пари переговірників до столиці України, незважаючи на те, що раніше вони вже відвідували Москву для зустрічі з Володимиром Путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками.

Зеленський пообіцяв, що задля безпеки американських переговірників Україна утримається від нанесення авіаударів по Росії під час їхнього візиту, і закликав Москву вчинити так само.

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Останніми днями інформація про поїздку кілька разів підтверджувалася, а потім скасовувалася. До публічної заяви Зеленського джерело, наближене до адміністрації Трампа, підтвердило, що візит заплановано, але додало, що його "ще можуть скасувати".

Раніше інше джерело повідомляло, що, незважаючи на заплановані на 5–6 вересня візити до Москви та Києва, Віткофф "почав боятися", що призвело до обговорення альтернативних планів.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чуйно реагує на настрої в Росії. Їм там кажуть, що це небезпечно", — розповів інсайдер.

За словами кількох джерел, обізнаних із ситуацією, спочатку спеціальні посланці Трампа планували дістатися до української столиці літаком, хоча залишається незрозумілим, чи змінилися ці плани через ескалацію атак. Раніше джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Віткофф відчуває дискомфорт від думки про поїздку до Києва поїздом, оскільки повітряний простір над столицею України залишається закритим.

Раніше США просили Україну не завдавати ударів по Москві під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня. Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Білий дім також просив Росію не атакувати Київ під час візиту американських посланців, але поки що "Росія не взяла на себе зобов’язання" це зробити.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що Білий дім також просив Україну припинити удари по Москві під час візиту посланців. Він не уточнив, чи погодилася Москва утриматися від атак на Київ під час перебування там американських чиновників.

"Ми готові зустрітися з ними в Україні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Сполучені Штати залишалися активними", — сказав Зеленський.

Вашингтон поки що не прокоментував плани Віткоффа та Кушнера відвідати Україну.

Очікувалося, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер здійснять свій перший візит до України на початку серпня, але поїздку було відкладено, ймовірно тому, що президент США Дональд Трамп хотів, щоб його друг і зять перебували поруч через війну з Іраном.

Нагадаємо, Фокус писав про плани Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера відвідати Київ.

4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, будуть у Києві. Глава держави зазначив, що на час перебування американських представників у Росії Україна не завдаватиме повітряних ударів.