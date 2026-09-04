В Кремле отговаривают Уиткоффа и Кушнера от визита в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпосланники Дональда Трампа посетят Киев 5- 6 сентября. И это будет их первый подобный визит, хоть в Москве они бывали неоднократно.

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Киев 6 сентября после визита в Москву в рамках дипломатических усилий Вашингтона по прекращению войны. Но Kyiv Independent со ссылкой на свои источники сообщает, что в Москве Уиткоффа, друга Дональда Трампа, и зятя американского президента Кушнера активно отговаривают от поездки.

Это будет первый визит этой пары переговорщиков в столицу Украины, несмотря на то, что ранее они уже посещали Москву для встречи с Владимиром Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками.

Зеленский пообещал, что ради безопасности американских переговорщиков Украина воздержится от нанесения авиаударов по России во время их визита, и призвал Москву поступить так же.

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В последние дни поездка несколько раз подтверждалась, а затем отменялась. До публичного заявления Зеленского источник, близкий к администрации Трампа, подтвердил, что визит запланирован, но добавил, что он "еще может быть отменен".

Ранее другой источник сообщал, что, несмотря на запланированные на 5-6 сентября визиты в Москву и Киев, Уиткофф "начал бояться", что привело к обсуждению альтернативных планов.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения России. Им там говорят, что это опасно", — рассказал инсайдер.

По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, изначально спецпосланники Трампа планировали добраться до украинской столицы самолетом, хоть остается неясным, изменились ли эти планы из-за эскалации атак. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Уиткофф испытывает дискомфорт при мысли о поездке в Киев на поезде, поскольку воздушное пространство над столицей Украины остается закрытым.

США ранее просили Украину не наносить удары по Москве во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию 25 августа. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Белый дом также просил Россию не атаковать Киев во время визита американских посланников, но пока "Россия не взяла на себя обязательство" сделать это.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Белый дом также просил Украину прекратить удары по Москве во время визита посланников. Он не уточнил, согласилась ли Москва воздержаться от атак на Киев во время пребывания там американских чиновников.

"Мы готовы встретиться с ними в Украине. Это очень важно. Важно, чтобы Соединенные Штаты оставались активными", — сказал Зеленский.

Вашингтон пока не прокомментировал планы Уиткоффа и Кушнера посетить Украину.

Ожидалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совершат свой первый визит в Украину в начале августа, но поездка была отложена, предположительно потому, что президент США Дональд Трамп хотел, чтобы его друг и зять находились рядом из-за войны с Ираном.

Напомним, Фокус писал о планах Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Киев.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье, 6 сентября, будут в Киеве. Глава государства отметил, что на время пребывания американских представителей в России Украина не будет наносить воздушные удары.