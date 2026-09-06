Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним: у складі делегації був "санкційний" чиновник — Axios

Посланці президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Кремлі. До складу американської делегації входив чиновник, відповідальний за політику санкцій.

Старший радник міністра фінансів Джин Ланг приєднався до Віткоффа та Кушнера під час поїздки до Росії. Про це повідомляє видання Axios.

Ланг, як повідомляється, взяв участь у підготовчій зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, однак не був присутній на зустрічі з главою Кремля.

Участь представника Мінфіну, відповідального за обмеження, свідчить про те, що санкції США проти Росії були частиною обговорень, наголошують у виданні.

Представник Білого дому повідомив, що на зустрічі до Віткоффа, Кушнера та Путіна приєдналися "посадовці Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів".

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"Обидві сторони обговорили важливі плани щодо подальших кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, і з нетерпінням чекають на такі ж продуктивні зустрічі… в Україні", — зазначив представник Білого дому.

Варто зазначити, що міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі зі своїм російським колегою Антоном Силуановим у кулуарах зустрічі фінансових лідерів "Групи двадцяти" в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, заявив, що Вашингтон не надаватиме економічної допомоги Москві, доки вона не припинить війну з Україною.

Нагадаємо, зустріч Путіна з американськими переговірниками тривала три години десять хвилин.

У перші хвилини зустрічі Віткофф декілька разів подякував диктатору.