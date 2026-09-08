Москва-Київ: чого досягли посланці Трампа за два дні переговорів

Дводенний дипломатичний марафон американських посланців між Москвою та Києвом завершився без гучних заяв про прорив, однак приніс кілька важливих сигналів щодо подальшого перебігу перемовин.

Спеціальні представники адміністрації Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер 6 вересня прибули до Києва, перед цим провівши понад три години переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Про це пише видання Le Monde.

Візит до української столиці став показовим моментом для всього переговорного процесу: з лютого 2025 року, коли Вашингтон розпочав спроби домогтися завершення війни, Віткофф та Кушнер здебільшого зустрічалися саме з російською стороною. Сам Віткофф уточнив, що це вже його восьма поїздка до Москви.

У Києві американці провели переговори з президентом Володимиром Зеленським, українськими представниками та європейськими дипломатами, однак після кількох годин обговорень про жоден дипломатичний прорив оголошено не було. Віткофф охарактеризував київську зустріч як "дуже змістовну", а Кушнер назвав попередні перемовини з Путіним "конструктивними та предметними" – втім, деталі американської пропозиції щодо припинення бойових дій сторони не розкрили.

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Європа повернулась до столу переговорів

Примітно, що цього разу до Києва приїхали й представники Франції, Німеччини та Великої Британії – дипломатичний радник Еммануеля Макрона Еммануель Бонн, німецький представник Гюнтер Зауттер та британський радник з нацбезпеки Джонатан Пауелл. Це стало важливим сигналом після того, як європейців фактично відсторонили від низки попередніх раундів перемовин. У Європі неодноразово наголошували на неприпустимості ухвалення рішень щодо майбутньої архітектури безпеки континенту без їхньої участі.

За словами Кушнера, робота над потенційною угодою продовжується, хоча її результат залишається невизначеним: "Ніколи не знаєш напевне з будь-якою угодою. Вона не завершена, поки не завершена".

Зима та ППО в центрі уваги

Значну частину переговорів у Києві присвятили підготовці до складного зимового періоду. Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на підтримку європейських союзників, якщо бойові дії триватимуть і взимку. Ключовою темою стало питання протиповітряної оборони – Києву потрібні додаткові ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot задля захисту міст та енергетичної інфраструктури.

Територіальне питання залишається каменем спотикання

Головні суперечності між сторонами так і не зникли. Путін продовжує наполягати на усуненні так званих "корінних причин конфлікту" – фактично низки максималістських вимог Кремля. Росія претендує на всю Донецьку область, попри те, що частина території досі контролюється Україною, а для Зеленського передача цих земель залишається неприйнятною.

Попри це, сторони домовились продовжити перемовини – планується нова зустріч за участю України, США та Європи, хоча дата й місце поки не визначені. На час переговорів Київ і Москва також погодили паузу в ударах по столицях, тоді як бойові дії на інших напрямках тривали й надалі.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом протягом кількох найближчих тижнів, аби обговорити постачання ракет для перехоплення балістичних цілей.

Також глава держави заявляв, що тижні, які залишились до початку зими, дають шанс активізувати дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни – Вашингтон, своєю чергою, вивчає можливості деескалації між Україною та Росією саме у зимовий період.

Крім того, нагадаємо, що 6 вересня посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до України, де провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським.