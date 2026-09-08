Часовой разговор Трампа с Путиным об Украине и нападении на ЕС: росСМИ назвали свою версию

Через несколько дней после завершения дипломатического марафона американских посланников в Москве и Киеве президенты США и России лично вышли на связь, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 8 сентября провели телефонный разговор, который длился ровно час. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, на слова которого ссылается РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По словам Ушакова, беседа между лидерами была "конструктивной и очень откровенной". Стороны обсудили итоги недавней поездки специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Помощник Путина отметил, что итоги визита американских представителей в Кремль были оценены положительно, а работу по этому дипломатическому каналу планируется продолжить.

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По словам Ушакова, Трамп настаивал на необходимости как можно скорейшего завершения войны России против Украины, ведь это открыло бы широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Американский президент якобы заинтересован в том, чтобы добиться дипломатического прорыва именно во время своего президентского срока.

Путин, в свою очередь, подробно рассказал Трампу о ситуации на поле боя и озвучил военные цели России. Кроме того, диктатор заверил американского лидера, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы.

Как добавил представитель Кремля, США и Россия договорились продолжить работу над решением гуманитарных вопросов, в частности обмена пленными.

Напомним, что специальные представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву в субботу, 5 сентября, где лично встретились с Путиным.

Ранее сообщалось, что Украина была готова принять самолет со спецпосланцами президента США, однако Россия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам аэропортов "Борисполь" и "Киев" (Жуляны).

В частности, двухдневный дипломатический марафон американских представителей между Москвой и Киевом завершился без громких заявлений о прорыве, однако дал несколько важных сигналов относительно дальнейшего хода переговоров.

Кроме того, президент Украины ранее заявлял, что рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких недель, чтобы обсудить поставки ракет для перехвата баллистических целей.