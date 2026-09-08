РФ атаковала аэропорты перед приездом Виткоффа и Кушнера: Зеленский раскрыл цель Кремля

Украина была готова принять самолет со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, но Россия нанесла удары по взлётно-посадочным полосам аэропортов "Борисполь" и "Киев" ("Жуляны").

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, сообщает "Суспильне".

По его словам, несмотря на удары, украинские аэропорты технически оставались готовыми принять американскую делегацию.

"Украина была готова принять американский самолет, самолет с делегацией переговорщиков. Поэтому можно было использовать и "Борисполь", и "Жуляны". Россия, безусловно, хотела подчеркнуть, что в Украине нет безопасности, и они нанесли удары как по взлетно-посадочной полосе в "Жулянах", так и по взлетно-посадочной полосе "Борисполя", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопрос заключался в том, обеспечит ли Россия коридор безопасности для полета. По его словам, также рассматривался вариант прибытия делегации в Беларусь, откуда из Гомеля до Киева пришлось бы ехать около трёх часов.

Відео дня

Украинские службы проработали этот формат и были готовы встретить Виткоффа и Кушнера. Однако американская сторона выбрала поезд, который, по словам Зеленского, понравился всей делегации.

Зеленский также сообщил, что договорился с представителями Трампа о следующем визите в Украину. Он предложил им в следующий раз воспользоваться самолетом, а при необходимости оставить американский борт в Польше или другой стране и прилететь в Украину на украинском президентском самолете.

Ранее Фокус сообщал о мирных переговорах, которые, как ожидалось, Виткофф и Кушнер должны были провести в ходе визитов в Москву и Киев 5–6 сентября. Днем 5 сентября американские переговорщики прибыли в Москву. Они провели около восьми часов в российской столице, после чего около 20:00 встретились с Владимиром Путиным. В начале беседы Виткофф назвал этот день лучшим в своей жизни и заявил, что будет помнить о нём до самой пенсии.

6 сентября спецпредставители США отправились в Киев на поезде. К этому моменту Россия согласилась не наносить удары по украинской столице. В Киеве Владимир Зеленский провел с ними три раунда переговоров. Стороны обсудили мирный план, позицию России, а также системы ПВО, необходимые Украине для защиты от российских баллистических ракет.

7 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением об условиях прекращения войны, которые выдвигает российская сторона.