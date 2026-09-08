РФ атакувала аеропорти перед приїздом Віткоффа і Кушнера: Зеленський розкрив мету Кремля

Україна була готова прийняти літак із спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, але Росія вдарила по злітних смугах аеропортів "Бориспіль" та "Київ" ("Жуляни").

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає “Суспільне”.

За його словами, попри удари, українські аеропорти технічно залишалися готовими приймати американську делегацію.

“Україна була готова приймати американський літак, літак з делегацією переговорників. Тому можна було користуватись і "Борисполем", і "Жулянами". Росія, безумовно, хотіла підкреслити, що немає безпеки в Україні, і вони вдарили і по смузі в "Жулянах", і по смузі "Борисполя", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питання полягало у тому, чи забезпечить Росія безпековий коридор для польоту. За його словами, також розглядали варіант прибуття делегації до Білорусі, звідки з Гомеля до Києва потрібно було б їхати близько трьох годин.

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Українські служби опрацювали цей формат і були готові зустрічати Віткоффа та Кушнера. Однак американська сторона обрала поїзд, який, за словами Зеленського, сподобався всій делегації.

Зеленський також повідомив, що домовився з посланцями Трампа про наступний візит в Україну. Він запропонував їм наступного разу скористатися літаком, а за потреби залишити американський борт у Польщі чи іншій країні та прилетіти до України українським президентським літаком.

Раніше Фокус повідомляв про мирні переговори, які, як очікувалося, Віткофф і Кушнер мали провести під час візитів до Москви та Києва 5–6 вересня. Вдень 5 вересня американські перемовники прибули до Москви. Вони провели близько восьми годин у російській столиці, після чого близько 20:00 зустрілися з Володимиром Путіним. На початку розмови Віткофф назвав цей день найкращим у своєму житті та заявив, що пам'ятатиме про нього до пенсії.

6 вересня спецпредставники США вирушили до Києва потягом. На цей час Росія погодилася не завдавати ударів по українській столиці. У Києві Володимир Зеленський провів із ними три раунди переговорів. Сторони обговорили мирний план, позицію Росії, а також системи ППО, необхідні Україні для захисту від російських балістичних ракет.

7 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив із заявою про умови завершення війни, які висуває російська сторона.