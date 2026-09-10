Глава МИД Италии посоветовал Зеленскому расширить круг переговорщиков: "Говорю как друг"

Итальянский министр иностранных дел решил публично высказать свою позицию относительно формата мирных переговоров между Украиной и Россией и назвал, кого именно следует включить в число участников.

Страны Евросоюза продолжают оказывать помощь Украине, поэтому все они должны быть вовлечены в переговорный процесс между Киевом и Москвой. Такое мнение высказал вице-премьер-министр и глава МИД Италии Антонио Таяни во время беседы с журналистами в Федерации промышленников штата Сан-Паулу. Об этом пишет ANSA.

Кого Зеленский должен привлечь к переговорам

Таяни заявил, что Италия и впредь будет помогать Украине защищаться, однако не планирует направлять своих миротворцев. По мнению министра, "Европа может сделать многое" для поддержки Украины.

В то же время, по словам Таяни, для достижения справедливого мира к переговорам необходимо привлекать не отдельные европейские страны, а весь Европейский Союз. Глава итальянского МИД посоветовал Владимиру Зеленскому не сосредотачиваться только на Франции и Германии — по его мнению, Италия и Польша также должны присоединиться к мирным инициативам.

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"Я говорю это Зеленскому как друг Украины и даю дружеский совет: стоит привлечь не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", — сказал Таяни.

Напомним, что двухдневный визит специальных представителей президента США в Москву и Киев ознаменовал возобновление мирных переговоров между сторонами — ожидается, что трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России состоится уже осенью. По словам президента Зеленского, в ближайшее время также запланированы встречи на уровне советников с участием Украины, США и европейских партнеров.

Кроме того, самолет, на котором президент Украины направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, едва не столкнулся с беспилотником во время взлета из Молдовы 8 сентября.

Кроме того, в конце августа Зеленский посетил линию фронта и объявил о появлении обновленных военных группировок в Донецкой области для укрепления обороны региона.