Самолет Зеленского едва не сбил БПЛА в Молдове, — премьер-министр Норвегии

Самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, во время взлета из Молдовы 8 сентября едва не столкнулся с беспилотником

Это произошло в момент взлета из Молдовы, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

"Такова реальность, с которой он сталкивается", — сказал он.

Норвежский политик не стал уточнять, откуда у него эта информация, и на каком расстоянии от самолета находился дрон.

В среду, 9 сентября, украинский президент присутствовал на похоронах короля Норвегии Харальда V, пройдя в траурной процессии за гробом вместе с другими главами государств в центре Осло, и вскоре после завершения церемонии покинул Норвегию.

По словам Стере, накануне похорон он встретился с Зеленским, и основной темой их разговора стали вопросы противовоздушной обороны Украины.

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Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере обсудили вопрос о ПВО для Украины Фото: Офис президента

"Совместно с руководством FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo мы согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики — на своем. Рассчитываем на первые практические результаты", — прокомментировал беседу украинский политик.

Во время этой поездки президент Украины также планировал провести переговоры с компаниями, участвующими в инициативе "Фрейя" (Freyja) по созданию европейской системы противоракетной обороны.

Напомним, пенсионер хотел убить Зеленского в Польше.

Также сообщалось, что агенты РФ проникли в охрану Зеленского и пытались убить Буданова