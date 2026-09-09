RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Світ

Літак Зеленського ледь не збив БПЛА в Молдові, — прем'єр-міністр Норвегії

Візит Зеленського до Норвегії
Літак Зеленського ледь не зіткнувся з дроном | Фото: Офис президента

Літак, на якому президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови 8 вересня, ледь не зіткнувся з безпілотником

Це сталося під час зльоту з Молдови, повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише Reuters.

"Така реальність, з якою він стикається", — сказав він.

Норвезький політик не став уточнювати, звідки він отримав цю інформацію та на якій відстані від літака перебував дрон.

У середу, 9 вересня, президент України був присутній на похороні короля Норвегії Харальда V, пройшовши у траурній процесії за труною разом з іншими главами держав у центрі Осло, а незабаром після завершення церемонії покинув Норвегію.

За словами Стере, напередодні похорону він зустрівся із Зеленським, і основною темою їхньої розмови стали питання протиповітряної оборони України.

Відео дня
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере обговорили питання щодо ППО для України
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере обговорили питання щодо ППО для України
Фото: Офіс президента

"Спільно з керівництвом компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo ми узгодили, що саме мають зробити лідери та урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники — на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", — прокоментував цю розмову український політик.

Під час цієї поїздки президент України також планував провести переговори з компаніями, які беруть участь в ініціативі "Фрейя" (Freyja) щодо створення європейської системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, що пенсіонер хотів вбити Зеленського у Польщі.

Також повідомлялося, що агенти РФ проникли до охорони Зеленського та намагалися вбити Буданова