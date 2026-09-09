Літак Зеленського ледь не збив БПЛА в Молдові, — прем'єр-міністр Норвегії

Літак, на якому президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови 8 вересня, ледь не зіткнувся з безпілотником

Це сталося під час зльоту з Молдови, повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише Reuters.

"Така реальність, з якою він стикається", — сказав він.

Норвезький політик не став уточнювати, звідки він отримав цю інформацію та на якій відстані від літака перебував дрон.

У середу, 9 вересня, президент України був присутній на похороні короля Норвегії Харальда V, пройшовши у траурній процесії за труною разом з іншими главами держав у центрі Осло, а незабаром після завершення церемонії покинув Норвегію.

За словами Стере, напередодні похорону він зустрівся із Зеленським, і основною темою їхньої розмови стали питання протиповітряної оборони України.

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Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере обговорили питання щодо ППО для України Фото: Офіс президента

"Спільно з керівництвом компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo ми узгодили, що саме мають зробити лідери та урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники — на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", — прокоментував цю розмову український політик.

Під час цієї поїздки президент України також планував провести переговори з компаніями, які беруть участь в ініціативі "Фрейя" (Freyja) щодо створення європейської системи протиракетної оборони.

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