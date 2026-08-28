Умер король Норвегии Харальд V: что известно

Умер король Норвегии Харальд, правивший страной с 1991 года и являвшийся самым пожилым правящим монархом Европы. Ему было 89 лет.

Об этом сообщил норвежский королевский двор. Накануне стало известно, что монарх был госпитализирован в тяжелом состоянии. У суверена была гемолитическая анемия — заболевание крови, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать.

Умер король Норвегии

Харальд V неделю пробыл в больнице, где проходил лечение от редкого заболевания крови. На фоне лечения у него развилась бактериальная инфекция крови.

Королевский дворец сообщил, что монарх мирно скончался в 07:35 по киевскому времени в пятницу, 28 февраля, в Национальной больнице в Осло.

После 35 лет пребывания на троне короля Норвегии Харальда V запомнят как самого популярного монарха и реформатора.

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53-летний кронпринц Хокон во время отсутствия отца исполнял его обязанности. Теперь он должен официально стать королём. В Норвегии переход престола происходит автоматически в момент смерти предыдущего монарха.

Чем запомнится король Харальд

Его Величество стал первым норвежским королём, родившимся в Норвегии, за почти 600 лет.

При жизни монарх заявлял, что, несмотря ни на что, не планирует отрекаться от престола, соблюдая присягу, которую он дал норвежскому парламенту. Хотя, например, королева Дании уступила престол сыну и отошла от дел.

В молодости Харальд профессионально занимался парусным спортом. Он представлял Норвегию на трёх Олимпийских играх (1964, 1968 и 1972 годов) и даже был знаменосцем своей сборной.

Любовь монарха к королеве Соне изменила правила династии. Отец Харальда, король Олаф V, долгое время не давал разрешения на брак с женщиной, не имевшей дворянского происхождения. Харальд поставил ультиматум: либо он женится на Соне, либо навсегда отказывается от престола (что означало бы конец династии). Пара прожила вместе почти 58 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наследный принц Норвегии Хокон нарушил молчание по поводу суда над сыном своей супруги Мариусом Боргом Хейби.

В прошлом году королева-мать Таиланда Сирикит скончалась в возрасте 93 лет.

15 января скончалась принцесса Греции Ирина — младшая сестра короля Греции Константина II и королевы Испании Софии. Ей было 83 года.