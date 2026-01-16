Умерла принцесса Греции Ирина — сестра королевы Испании Софии (фото)

15 января умерла принцесса Греции Ирина — младшая сестра короля Греции Константина II и королевы Испании Софии. Ей было 83 года.

Ее Высочество отошла в мир иной во дворце Сарсуэла в Мадриде. В момент смерти рядом с принцессой находилась ее старшая сестра — королева София. Об этом пишет CNN.

Умерла принцесса Греции: что известно

Ирина Греческая и Датская большую часть жизни провела в Испании и была одним из самых близких людей для королевы Софии. Покойная редко появлялась на публике, но часто сопровождала сестру на важных мероприятиях.

СМИ пишут, что последние годы принцесса Ирина имела проблемы со здоровьем. Королевский дом Испании пока не сообщал деталей относительно прощания и похорон.

Принцесса Греции Ирина Фото: Википедия

"Ее Величество королева София с сожалением сообщает о смерти Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 утра во дворце Сарсуэла в Мадриде", — говорится в пресс-релизе греческого монаршего двора.

До начала 2025 года принцесса Ирина, которая уже пользовалась инвалидным креслом, сопровождала свою сестру королеву Софию на многих событиях. Последнее публичное появление покойной было в феврале 2025 года — тогда Ирина отправилась в Афины на свадьбу своего племянника принца Николаоса.

Королева София и принцесса Ирина Фото: Hello! Magazine

Кто такая принцесса Ирина

Принцесса Ирина родилась в Южной Африке 11 мая 1942 года в период изгнания ее семьи. Монаршая персона впервые оказалась в Греции в возрасте четырех лет и осталась там до десяти лет.

Принцесса переехала в резиденцию испанских королей в 1981 году после смерти своей матери, королевы Фредерики.

Женщина поддерживала хорошие отношения со всеми своими испанскими и греческими родственниками. Ее племянница инфанта Кристина Испанская, герцогиня Пальма-де-Майоркская, даже назвала свою дочь в честь тети и попросила ее стать крестной матерью для Ирины Урдангарин. Позже принцесса Ирина стала крестной матерью сына принцессы Калины Болгарской, Симеона Хасана Муньоса.

На момент смерти принцесса занимала 578 место в наследовании трона Великобритании.

