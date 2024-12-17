Королева Испании Летиция показала взрослых дочерей (фото)

Принцесса Леонор и инфанта София присоединились к родителям на редком снимке. Семья также почтила память жертв смертоносного наводнения в Валенсии.

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Королевская семья Испании показала рождественскую открытку 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Королева Летиция и король Филипп в этом году опубликовали изображение, которое никогда раньше не видели их сторонники.

Король и королева изображены вместе со своими дочерьми, 19-летней принцессой Леонор и 17-летней инфантой Софией.

52-летняя бывшая журналистка Летиция, одетая в атласное голубое платье, нежно обнимает свою дочь Леонор, которая выглядит элегантно в пошитом красном брючном костюме.

56-летний король тем временем предстал в темно-синем костюме с узорчатым галстуком, держа одну руку на руке своей младшей дочери Софии, которая продемонстрировала темно-синий комбинезон с узором.

Королевская семья Испании Фото: Casa de Su Majestad el Rey

"С Рождеством Христовым, и пусть мы все встретим Новый год с большей уверенностью", — подписали сообщение все четверо королевских особ.

В частности, в нем есть трогательная дань памяти тем, кто пострадал от смертоносного наводнения в Валенсии в октябре, унесшего жизни 230 человек.

Рождественская открытка испанской королевской семьи Фото: Casa de Su Majestad el Rey

Карточка содержит отрывок из стихотворения Франциско Бринеса, который переводится так:

"И я ищу лицо, которое отражает свет,

кто-то, как и я, хоть и держит смерть,

также имеет место, как я когда-то сделал,

бросая вызов этой жизни".

Напомним, опубликованы новые портреты короля Филиппа и королевы Летиции.

Также Фокус писал о рождественской открытке княжеской семьи Монако.