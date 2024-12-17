Королева Іспанії Летиція показала дорослих доньок (фото)

Принцеса Леонор та інфанта Софія приєдналися до батьків на рідкісному знімку. Родина також вшанувала памʼять жертв смертоносної повені у Валенсії.

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Королівська родина Іспанії показала різдвяну листівку 2024. Про це пише Hello Magazine.

Королева Летиція та король Філіп цього року опублікували зображення, яке ніколи раніше не бачили їхні прихильники.

Король і королева зображені разом зі своїми доньками, 19-річною принцесою Леонор та 17-річною інфантою Софією.

52-річна колишня журналістка Летиція, одягнена в атласну блакитну сукню, ніжно обіймає свою доньку Леонор, яка виглядає елегантно в пошитому червоному штанному костюмі.

56-річний король тим часом постав у темно-синьому костюмі з візерунковою краваткою, тримаючи одну руку на руці своєї молодшої дочки Софії, яка продемонструвала темно-синій комбінезон з візерунком.

Королівська родина Іспанії Фото: Casa de Su Majestad el Rey

"З Різдвом Христовим, і нехай ми всі зустрінемо Новий рік з більшою впевненістю", — підписали повідомлення всі четверо королівські особи.

Зокрема, є зворушлива данина пам’яті тим, хто постраждав від смертоносної повені у Валенсії в жовтні, яка забрала життя 230 осіб.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини Фото: Casa de Su Majestad el Rey

Картка містить уривок із вірша Франциско Брінеса, який перекладається так:

"І я шукаю обличчя, яке відбиває світло,

хтось, як і я, хоч і тримає смерть,

також має місце, як я колись зробив,

кидаючи виклик цьому життю".

Нагадаємо, опубліковано нові портрети короля Філіпа та королеви Летиції.

Також Фокус писав про різдвяну листівку княжої родини Монако.