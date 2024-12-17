Королева Іспанії Летиція показала дорослих доньок (фото)
Принцеса Леонор та інфанта Софія приєдналися до батьків на рідкісному знімку. Родина також вшанувала памʼять жертв смертоносної повені у Валенсії.
Королівська родина Іспанії показала різдвяну листівку 2024. Про це пише Hello Magazine.
Королева Летиція та король Філіп цього року опублікували зображення, яке ніколи раніше не бачили їхні прихильники.
Король і королева зображені разом зі своїми доньками, 19-річною принцесою Леонор та 17-річною інфантою Софією.
52-річна колишня журналістка Летиція, одягнена в атласну блакитну сукню, ніжно обіймає свою доньку Леонор, яка виглядає елегантно в пошитому червоному штанному костюмі.
56-річний король тим часом постав у темно-синьому костюмі з візерунковою краваткою, тримаючи одну руку на руці своєї молодшої дочки Софії, яка продемонструвала темно-синій комбінезон з візерунком.
"З Різдвом Христовим, і нехай ми всі зустрінемо Новий рік з більшою впевненістю", — підписали повідомлення всі четверо королівські особи.
Зокрема, є зворушлива данина пам’яті тим, хто постраждав від смертоносної повені у Валенсії в жовтні, яка забрала життя 230 осіб.
Картка містить уривок із вірша Франциско Брінеса, який перекладається так:
"І я шукаю обличчя, яке відбиває світло,
хтось, як і я, хоч і тримає смерть,
також має місце, як я колись зробив,
кидаючи виклик цьому життю".
Нагадаємо, опубліковано нові портрети короля Філіпа та королеви Летиції.
Також Фокус писав про різдвяну листівку княжої родини Монако.