Банк Іспанії представив портрети короля Філіпа і королеви Летиції авторства Енн Лейбовіц

Американська фотографиня знімала королівське подружжя ще в лютому. Король і королева Іспанії хотіли, щоб саме Енн Лейбовіц зробила їхні портрети до 20-річчя шлюбу і 10-ї річниці перебування Філіпа і Летиції на троні.

Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція постали в розкішних образах на портретах, зроблених легендарною американською фотографинею Енн Лейбовіц на честь 20-річчя шлюбу монаршого подружжя, повідомляє Hello. Подружжя хотіло, щоб саме Лейбовіц закарбувала їх у цей знаменний день. Роботи Лейбовіц увійшли до колекції Банку Іспанії і представлені на виставці "Тиранія Кроноса".

На портреті 52-річна Летиція блищить у чорній сукні без бретелей від Сristobal Balenciaga. Вона доповнила своє вбрання червоною атласною шаллю, накинутою на руки, й одягла намисто Diamond Riviere королеви Ени та діамантові сережки-підвіски.

56-річний Філіп був одягнений у військову форму в залі Гаспаріні, розташованому в Королівському палаці.

Фотографії представлені публіці 26 листопада, хоча Лейбовіц зробила їх у лютому, і два портрети утворюють диптих, так що вони ідеально поєднуються, коли розташовані поруч.

Портретам королівського подружжя Іспанії присвятили не один новинний сюжет

Обидва королівські портрети, а також портрет колишнього губернатора Пабло Ернандеса де Коса, які робила Лейбовіц, зберігаються в колекції Банку Іспанії, про що установа повідомила в соцмережі. Пропозиція Енні Лейбовіц являє собою важливу зміну в традиції, що існувала з моменту заснування установи. Однак він слідує тенденції таких художників, як Гоя, які підходять до цих замовлень з повним усвідомленням своїх мистецьких намірів.

"Ці роботи ви можете побачити на виставці "Тиранія Кроноса". Вони входять до розділу "Портрети на хвилі часу", першого з трьох, що складають виставку, в якій також присутній Гоя. Решта два, "У мене немає часу" і "Час без годинника", об'єднують твори з нашої сучасної колекції, деякі з яких є нещодавніми придбаннями, що відображає відкритість до нових мов і процес інтернаціоналізації, що просувався останніми роками", — зазначив представник банку. Також уточнюється, що вперше в колекції фотографія використовувалася як матеріал для офіційних портретів.

Портрети короля і королеви були показані приблизно через шість місяців після того, як Філіп і Летиція відсвяткували двадцятиріччя шлюбу 22 травня. Колишній принц Філіп одружився з Летицією Ортіс — ексведучою телевізійних новин — у соборі Альмудена. На нареченій була шовкова сукня з високим коміром від іспанського дизайнера Мануеля Пертегаса.

Це було перше державне весілля в Іспанії за понад 50 років і перше королівське весілля в Іспанії майже за століття. Це також було перше весілля, проведене в соборі Альмудена, освяченому 1993 року. У подружжя народилися доньки принцеса Леонор, якій зараз 19 років, та інфанта Софія (17 років).

2024 рік також ознаменував десяту річницю правління короля Феліпе після того, як він зайняв престол у червні 2014 року після зречення свого батька короля Хуана Карлоса I.

Останні королівські портрети Філіпа і Летиції були зроблені 2020 року Естелою де Кастро в Королівському палаці Мадрида.

Енн Лейбовіц фотографувала безліч королівських осіб і легендарних особистостей. Наприклад королеву Єлизавету II вона знімала двічі: у 2007 і 2016 роках, ставши першим фотографом зі США, який удостоївся цієї честі.

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