Она пишет историю: лучшие работы Энни Лейбовиц, снимавшей Елену Зеленскую

Энни Лейбовиц умеет снимать так, что зритель видит не просто человека, а читает его душу. Ей позировали самые знаменитые люди планеты.

72-летняя американская фотограф Энни Лейбовиц уже при жизни стала легендой, поскольку именно она создала самые известные портреты крупнейших политиков, деятелей искусства, членов королевских семей. Недавно мастер приезжала в Киев, где снимала первую леди Украины Елену Зеленскую и ее супруга. Пока в украинском сегменте соцсетей продолжается активное обсуждение фотосессии президентской четы, Фокус решил собрать 10 самых известных снимков Энни.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

1. Джон Леннон и Йоко Оно

Одна из самых известных и неоднозначных фотографий была сделана за пять часов до смерти Джона Ленона в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. В кадре абсолютно голый музыкант обнимает свою жену Йоко, фактически обвившись вокруг нее. Женщина же позирует в одежде. Фотосессию организовал журнал Rolling Stone в связи с выходом нового альбома Леннона Double Fantasy. Лейбовиц попросила Джона Леннона снять одежду и прижаться к Йоко.

"Не было никаких задумок, ничего не репетировалось, он вдруг свернулся калачиком и обнял ее. Это было очень и очень сильно", – признавалась потом автор фото.

Когда Леннон увидел снимки, то они ему очень понравились. По словам артиста, на них запечатлены его отношения с женой именно такими, какими они были.

"Джон не боится показаться уязвимым, обнаженным перед любимой женщиной", – добавила Оно.

Журнал вышел с этой фотографией на обложке 22 января 1981 года без заголовков. К тому времени Леннона уже не было среди живых: через пять часов после съемок он был убит Марком Дэвидом Чепменом, выстрелившим четыре раза в спину музыканта.

В 2005-м эта обложка заняла первое место в списке лучших журнальных обложек за последние 40 лет по версии Американского общества редакторов.

[ + – ] Через пять часов после того, как было сделано это фото, Джонна Ленона убили Фото: Annie Leibovitz

2. Мерил Стрип

Портрет Мэрил Стрип был сделан Энни Лейбовиц в 1981 году в Нью-Йорке. На нем крупным планом изображена актриса с полностью белым лицом, растягивающая кончиками пальцев кожу, как бы намекая на свою способность изменять форму, когда она играет новые роли. В 2017 году Энни снова снимала Стрип для обложки Vogue.

[ + – ] Мэрил Стрип намекает на свой талант перевоплощения Фото: Annie Leibovitz

3. Вупи Голдберг

На фотографии, снятой для журнала Vanity Fair в 1984 году, изображена 29-летняя Вупи Голдберг, которая только что прорвалась на комедийную сцену. Энни решила сфотографировать Голдберг в ванне с молоком. Эта идея пришла к ней после того, как она увидела комедийное выступление Голдберг в ночном клубе. В небольшой репризе та играла чернокожую девушку, которая пытается натереться отбеливателем, чтобы придать своей коже более светлый оттенок. Так актриса высмеивала "вайтвошинг" – расистскую традицию, при которой лишь люди с более светлым цветом кожи могли рассчитывать на определенные социальные привилегии.

Экспрессивная и живая поза Голдберг – чистая случайность: погружаясь в ванну, актриса поскользнулась и вскинула руки и ноги. Фотограф от кадра пришла в восторг, поскольку он показался Лейбовиц эффектным и очень графичным.

[ + – ] Вупи Голдберг в ванной с молоком Фото: Annie Leibovitz

4. Деми Мур

Когда Энни получила задание сфотографировать актрису Деми Мур для журнала Vanity Fair в 1981 году, редакторы попросили сделать снимок лица крупным планом, поскольку Мур в то время была на седьмом месяце беременности. Деми дали платья от кутюр, чтобы скрыть ее интересное положение. После того, как Энни закончила съемку, она сделала серию интимных снимков Деми и ее семьи в обнаженном виде. В итоге с благословения актрисы обложку журнала украсило ее обнаженное фото, где она смотрит в кадр, поддерживая живот одной рукой, а другой прикрывая грудь. Фотография беременной Деми Мур произвела такое впечатление, что номер с этой обложкой поднял тираж Vanity Fair с 800 тысяч до одного миллиона. Позже этот снимок вошел в историю поп-культуры.

[ + – ] Беременная Деми Мур на обложке журнала Фото: Annie Leibovitz

5. Джек Николсон

Энни изобразила актера в позе детектива в стиле нуар на фотографии, эффектно освещенной фарами старой машины и туманным закатом Лос-Анджелеса. Изображение напоминает о знаменитой роли культового актера в "Китайском квартале", фильме 1974 года.

[ + – ] Джек Николсон в образе детектива Фото: Annie Leibovitz

6. Арнольд Шварценеггер

В 1975 году Энни запечатлела Арнольда Шварценеггера в период его участия в конкурсе "Мистер Олимпия". На фото он позирует верхом на лошади и по пояс раздетый. Снимок впоследствии стал легендарным. "Железный Арни" вспоминал, что Лейбовиц, которая на то время была еще очеь молодой, умела вникнуть в суть жизни каждого, оказаться в "шкуре" того, кого она снимает. Именно это делало фотографии Энни особенными.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер, 1975 год Фото: Annie Leibovitz

7. Королева Елизавета II

В 2007 году Лейбовиц выпала честь быть первым американским фотографом, приглашенным во дворец, чтобы сделать официальный портрет королевы Елизаветы II. На снимках монарх запечатлена в своих лучших регалиях и выглядит царственной и могущественной, Тем не менее, Лейбовиц удалось уловить ту самую тонкую грань между величием и женственностью.

Съемки прошли не так гладко, как того хотелось. Сначала Елизавета опоздала на полчаса из-за того, что ей потребовалось много времени, чтобы полностью одеться. Позже, когда Энни попросила королеву снять тиару, потому что она выглядела слишком нарядно, Ее Величество рассердилась, поскольку ей уже пришлось пройти через процесс ее надевания и соответствующей прически. Кадры этой встречи транслировались ВВС и считались настоящим скандалом. Тем не менее, конечным результатом остались довольны все.

Позже Лейбовиц делала еще несколько портретов королевы в разные годы и даже снимала ее для обложки журнала.

[ + – ] Елизавета II в объективе Энни Лейбовиц Фото: Annie Leibovitz

8. Леонардо ДиКаприо

Портрет молодого актера, держащего в руках лебедя, который обвил его шею своей, был сделан Энни в 1997 году, практически перед выходом фильма "Титаник". На тот момент Леонардо ДиКаприо еще только предстояло стать звездой первой величины и объектом фантазий каждой второй девочки-подростка. Но он уже начал пробивать себе дорогу в женские сердца за два года до этого, когда сыграл роль Ромео в современной интерпретации классической шекспировской трагедии от режиссера База Лурманна.

Лебедь, обернувшийся вокруг шеи ДиКаприо на фото, навевает воспоминания о платье Бьорк на церемонии вручения Оскара 2001 года, которое тогда высмеяли, а недавно выставили в нью-йоркском музее современного искусства.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо незадолго до мировой славы Фото: Annie Leibovitz

9. Анджелина Джоли

Актриса неоднократно позировала великой Лейбовиц, и между женщинами сложилась тесная связь. В июне 2005 года Энни сделала один из замых запоминающихся снимков, сфотографировала Анджелину Джоли обнаженной в ванне. На тот момент Джоли была матерью-одиночкой усыновленного Мэддокса и рекламировала фильм "Мистер и миссис Смит" вместе с Брэдом Питтом, который еще был женат на Дженнифер Энистон.

На снимке она лежит в ванне, демонстрируя над водой покрытую татуировками кожу.

Через пару месяцев после появления фото Брэд Питт и Дженнифер Энистон объявили о разводе.

[ + – ] Анджелина Джоли глазами Лейбовиц Фото: Annie Leibovitz

10. Мик Джаггер

После того как Энни заработала репутацию в журнале Rolling Stone исключительно трудолюбивого и талантливого фотографа, ее попросили стать фотографом в следующем туре группы Rolling Stone. Самая известная фотография, которую она сделала в 1975 году, – это вокалист Мик Джаггер после одного из выступлений в Нью-Йорке. В кадре он, закутанный в халат с полотенцем на голове, стоит в лифте и выглядит измученным.

[ + – ] Мик Джаггер в Нью-Йорке после концерта, 1975 год Фото: Annie Leibovitz

Напомним, что осталось за кулисами съемок Зеленских американским фотографом.