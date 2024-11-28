Банк Испании представил портреты короля Филиппа и королевы Летиции авторства Энн Лейбовиц

Американская фотограф снимала королевскую чету еще в феврале. Король и королева Испании хотели, чтобы именно Энн Лейбовиц сделала их портреты к 20-летию брака и 10-ой годовщине пребывания Филиппа и Летиции на троне.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция предстали в роскошных образах на портретах, сделанных легендарным американским фотографом Энн Лейбовиц в честь 20-летия брака монаршей четы, сообщает Hello. Супруги хотели, чтобы именно Лейбовиц запечатлела их в этот знаменательный день. Работы Лейбовиц вошли в коллекцию Банка Испании и представлены на выставке "Тирания Кроноса".

На портрете 52-летняя Летиция блистает в черном платье без бретелек от Cristоbal Balenciaga. Она дополнила свой наряд красной атласной шалью, накинутой на руки, и надела ожерелье Diamond Riviere королевы Эны и бриллиантовые серьги-подвески.

56-летний Филипп был одет в военную форму в зале Гаспарини, расположенном в Королевском дворце.

Фотографии были представлены публике 26 ноября, хотя Лейбовиц сделала их в феврале, и два портрета образуют диптих, так что они идеально сочетаются, когда расположены рядом.

Портретам королевской четы Испании посвятили не один новостной сюжет

Обе королевких портрета, а также портрет бывшего губернатора Пабло Эрнандеса де Коса авторства Лейбовиц хранятся в коллекции Банка Испании, о чем учреждение сообщило в соцсети. Предложение Энни Лейбовиц представляет собой важное изменение в традиции, существовавшей с момента основания учреждения. Однако он следует тенденции таких художников, как Гойя, подходя к этим заказам с полным осознанием своих художественных намерений.

"Эти работы вы можете увидеть на выставке "Тирания Кроноса". Они входят в раздел "Портреты на волне времени", первый из трех, составляющих выставку, в которой также присутствует Гойя. Остальные два, "У меня нет времени" и "Время без часов", объединяют произведения из нашей современной коллекции, некоторые из которых являются недавними приобретениями, что отражает открытость к новым языкам и процесс интернационализации, который продвигался в последние годы", – отметил представитель банка. Также уточнаяется, что впервые в коллекции фотография использовалась в качестве материала для официальных портретов.

Портреты королевской четы были показаны примерно через шесть месяцев после того, как Филипп и Летиция отпраздновали двадцатилетие брака 22 мая. Бывший принц Филипп женился на Летиции Ортис – экс-ведущей телевизионных новостей – в соборе Альмудена. На невесте было шелковое платье с высоким воротником от испанского дизайнера Мануэля Пертегаса.

Это была первая государственная свадьба в Испании за более чем 50 лет и первая королевская свадьба в Испании почти за столетие. Это также была первая свадьба, проведенная в соборе Альмудена, освященном в 1993 году. У супругов родились дочери принцесса Леонор, которой сейчас 19 лет, и инфанта София (17 лет).

2024 год также ознаменовал десятую годовщину правления короля Фелипе после того, как он занял престол в июне 2014 года после отречения своего отца короля Хуана Карлоса I.

Последние королевские портреты Филиппа и Летиции были сделаны в 2020 году Эстелой де Кастро в Королевском дворце Мадрида.

Энн Лейбовиц фотографировала множество королевски особ и легендарных личностей. Например королеву Елизавету IIона снимала дважды: в 2007 и 2016 годав, став первым фотографом из США, который удостоился этой чести.

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