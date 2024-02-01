Королева Летиция и король Филипп попросили Энни Лейбовиц сделать фото к 20-летию их брака

Испанские монархи попросили самого титулованного модного фотографа, чтобы она сняла их на годовщину. Ранее Энни Лейбовиц уже делала портреты королевы Елизаветы.

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Королева Летиция и король Испании Филипп наняли, пожалуй, самого известного модного фотографа, а именно Энни Лейбовиц. Чтобы она сделала их официальный портрет к 20-й годовщине свадьбы. И пара продолжает выступать единым фронтом после заявлений о тайном романе Летиции со стороны ее бывшего зятя. Об этом пишет Daily Mail.

По сообщениям испанских СМИ, пара остановила свой выбор на Энни Лейбовиц, которая сфотографировала покойную королеву Елизавету II в Белой гостиной Букингемского дворца в 2007 году и сделала последний портрет Джона Леннона за несколько часов до его убийства.

Королева Летиция и король Филипп Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Летиция и Филипп отпразднуют 20-летие брака 22 мая.

Последние официальные портреты королевской четы были сняты фотографом Эстелой де Кастро в Королевском дворце Мадрида в 2020 году.

Летиция тогда ошеломила ярко-розовым платьем с серебряной вышивкой от Каролины Эррера, которое ранее носила во время восхождения на трон императора Нарухито.

Она дополнила свой царственный образ великолепными украшениями, в том числе тиарой де лас Флорес де Лис из платины и бриллиантов, на которой изображена эмблема Дома Бурбонов. Тиара принадлежала испанской королевской семье с тех пор, как король Альфонсо XIII подарил ее королеве Виктории Евгении в качестве свадебного подарка в 1906 году.

Она дополнила тиару инкрустированными бриллиантами браслетами от Cartier и серьгами-каплями, также сделанными из бриллиантов. Также на ней была лента с орденом Карлоса III.

Королева Летиция Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

На торжественном портрете ее муж Филипп VI носил множество наград, в том числе Орден Золотого руна.

Новые официальные портреты пары будут сделаны в преддверии их двадцатой годовщины, несмотря на обвинения в "интрижке", выдвинутые ее бывшим зятем, которые потрясли испанскую королевскую семью в ноябре.

Свадьба Летиции и Филиппа Фото: Getty Images

Королевский эксперт Евгения Гаравани в своем Instagram сообщила эту новость, поделившись снимком портрета королевской пары 2020 года и "культовым" изображением королевы Елизаветы.

Пост Евгении Гаравани

Напомним, скандал с королевой Летицией разгорелся после того, как бывший муж ее сестры Тельмы, бизнесмен Хайме Дель Бурго, сенсационно заявил, что у него все еще были романтические отношения с Летицией после ее свадьбы с королем в 2004 году.

Бизнесмен рассказал, что познакомился с Летицией до 2000 года, а их отношения начались во время романтического путешествия в Венецию, за годы до того, как она встретила короля Фелипе.

Эта история появилась в книге журналиста Хайме Пеньяфьеля, "Летиция и я", после чего 91-летнего журналиста уволили из газеты, где он проработал 20 лет.

Говоря о скандале, представитель испанской королевской семьи сказал, что у них нет комментариев по этому поводу.