Испанский бизнесмен заявил, что был тайным любовником королевы Летиции

Хайме дель Бурго был мужем сестры испанской королевы.

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Бывший зять королевы Летиции, который был женат на ее сестре Тельме, сделал сенсационное заявление, что у него был роман с королевой уже после того, как она вышла замуж за короля Испании. Об этом пишет Daily Mail.

Испанский бизнесмен Хайме дель Бурго утверждает, что у него есть доказательства того, что у него был роман с королевой Испании Летицией. Ранее Хайме был женат на сестре Летиции – Тельме Ориц.

Бывший зять королевы Летиции сенсационно заявил, что был в отношениях с королевской особой до того, как женился на ее сестре Тельме, и поделился никогда ранее не публиковавшимся изображением в качестве "доказательства" их романа.

53-летний Хайме дель Бурго, который в настоящее время проживает в Великобритании, недавно внес свой вклад в откровенную книгу об испанских королевских особах, в которой, как он утверждает, у них все еще были романтические отношения после свадьбы Летиции с королем Фелипе в 2004 году.

Предприниматель, который утверждает, что встречался с Летицией, когда она встретила короля Фелипе, поделился недатированным селфи, которое 51-летняя королева сделала в зеркале в ванной во время одной из своих беременностей, как "доказательство".

Снимок, который Летиция якобы скинула Хайме Фото: Скриншот

На селфи можно увидеть королеву в черной пашмине, которая, как утверждает Хайме, принадлежала ему, и он также напечатал сообщение, предположительно отправленное ему испанской королевой.

Там было написано: "Любимый, я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она обнимает меня".

Пользователи соцсетей усомнились, что фото Летиции вообще может о чем-то свидетельствовать. Так что Хайме удалил свой аккаунт в Х.

Представитель испанской королевской семьи сообщил: "У нас нет комментариев по этому поводу".

Это произошло всего через несколько недель после того, как Хайме, который был женат на сестре Летиции Тельме в 2012-2014 годах, выдвинул серию сообщений о своих отношениях с королевой в новой книге журналиста Хайме Пеньяфиеля "Летиция и я".

В беседе с El Cierre Digitial 91-летний автор сказал, что Летиция была "большой любовью" Хайме дель Бурго, и отношения пары превратились в "большую дружбу" после того, как у нее завязались романтические отношения с королем Фелипе.

Хайме дель Бурго и Тельма Ориц

Испанские СМИ сообщают, что Хайме дель Бурго, сын политика Хайме Игнасио дель Бурго, планировал сделать Летиции предложение, когда она объявила, что встречается с будущим королем в саду отеля Ritz в Мадриде.

После того как в 2003 году было объявлено об их помолвке, Летиция, которая развелась со своим первым мужем в 1999 году, попросила Хайме стать свидетелем на их свадьбе.

В книге предполагаемый бывший любовник Летиции описывает Фелипе как "добросердечного человека" и даже говорит, что у него была "большая дружба" с членами королевской семьи.

Однако Хайме утверждает, что у него все еще были романтические отношения с Летицией даже после ее свадьбы в 2004 году, и говорит, что он сохранил "фотографии, видео" и текстовые сообщения в качестве доказательств.

В книге Джейме утверждает, что Летиция шептала, что любит его, в 2010 году, когда они лежали в гамаке у бассейна в ее доме.

После этого Хайме утверждает, что они "предприняли шаги вперед с целью обрести свободу", что включало обращение за юридической консультацией и поиск недвижимости в США. Они даже якобы хотели завести ребенка с помощью суррогатной матери в Лос-Анджелесе.

Однако в августе 2011 года, по словам Хайме, Летиция внезапно разорвала их отношения, когда позвонила ему и сказала: "Мы не можем продолжать видеться".

Король и королева Испании Фото: royalportraitsgallery.com

В следующем году он женился на младшей сестре Летиции Тельме Ориц, которая раньше работала в городском совете Барселоны.

В 2012 году пара переехала в Нью-Йорк, чтобы начать семейную жизнь, но Тельма в том же году вернулась в Барселону, а в 2014 году объявила о расставании.

Первые попытки пары развестись были подавлены отцом жениха Хайме Игнасио дель Бурго, который заявил суду, что его сын и Тельма хотят дать своему браку еще один шанс.

Сейчас Тельма замужем за ирландским адвокатом Гэвином Боннаром, и в октябре 2021 года у пары родился первый ребенок.

Тем временем Хайме снова женился на шведском адвокате Люсии Диас Лильестрем.

До встречи с Фелипе Летиция была замужем за школьным учителем литературы Алонсо Герреро Пересом, который был на девять лет старше ее.

Пара поженилась в 1998 году после десятилетнего романа. Пара познакомилась, когда будущей испанской королеве было всего 16 лет. Они поженились на гражданской церемонии в городе Альмендралехо, Бадахос, но в следующем году развелись.

К тому времени, когда она встретила своего будущего мужа Фелипе в 2002 году, Летиция работала на популярном телеканале 24 Horas.

Король и королева Испании Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о том, как Летиция стала королевой Испании.