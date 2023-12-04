Испанский бизнесмен заявил, что был тайным любовником королевы Летиции
Хайме дель Бурго был мужем сестры испанской королевы.
Бывший зять королевы Летиции, который был женат на ее сестре Тельме, сделал сенсационное заявление, что у него был роман с королевой уже после того, как она вышла замуж за короля Испании. Об этом пишет Daily Mail.
Испанский бизнесмен Хайме дель Бурго утверждает, что у него есть доказательства того, что у него был роман с королевой Испании Летицией. Ранее Хайме был женат на сестре Летиции – Тельме Ориц.
Бывший зять королевы Летиции сенсационно заявил, что был в отношениях с королевской особой до того, как женился на ее сестре Тельме, и поделился никогда ранее не публиковавшимся изображением в качестве "доказательства" их романа.
53-летний Хайме дель Бурго, который в настоящее время проживает в Великобритании, недавно внес свой вклад в откровенную книгу об испанских королевских особах, в которой, как он утверждает, у них все еще были романтические отношения после свадьбы Летиции с королем Фелипе в 2004 году.
Предприниматель, который утверждает, что встречался с Летицией, когда она встретила короля Фелипе, поделился недатированным селфи, которое 51-летняя королева сделала в зеркале в ванной во время одной из своих беременностей, как "доказательство".
На селфи можно увидеть королеву в черной пашмине, которая, как утверждает Хайме, принадлежала ему, и он также напечатал сообщение, предположительно отправленное ему испанской королевой.
Там было написано: "Любимый, я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она обнимает меня".
Пользователи соцсетей усомнились, что фото Летиции вообще может о чем-то свидетельствовать. Так что Хайме удалил свой аккаунт в Х.
Представитель испанской королевской семьи сообщил: "У нас нет комментариев по этому поводу".
Это произошло всего через несколько недель после того, как Хайме, который был женат на сестре Летиции Тельме в 2012-2014 годах, выдвинул серию сообщений о своих отношениях с королевой в новой книге журналиста Хайме Пеньяфиеля "Летиция и я".
В беседе с El Cierre Digitial 91-летний автор сказал, что Летиция была "большой любовью" Хайме дель Бурго, и отношения пары превратились в "большую дружбу" после того, как у нее завязались романтические отношения с королем Фелипе.
Испанские СМИ сообщают, что Хайме дель Бурго, сын политика Хайме Игнасио дель Бурго, планировал сделать Летиции предложение, когда она объявила, что встречается с будущим королем в саду отеля Ritz в Мадриде.
После того как в 2003 году было объявлено об их помолвке, Летиция, которая развелась со своим первым мужем в 1999 году, попросила Хайме стать свидетелем на их свадьбе.
В книге предполагаемый бывший любовник Летиции описывает Фелипе как "добросердечного человека" и даже говорит, что у него была "большая дружба" с членами королевской семьи.
Однако Хайме утверждает, что у него все еще были романтические отношения с Летицией даже после ее свадьбы в 2004 году, и говорит, что он сохранил "фотографии, видео" и текстовые сообщения в качестве доказательств.
В книге Джейме утверждает, что Летиция шептала, что любит его, в 2010 году, когда они лежали в гамаке у бассейна в ее доме.
После этого Хайме утверждает, что они "предприняли шаги вперед с целью обрести свободу", что включало обращение за юридической консультацией и поиск недвижимости в США. Они даже якобы хотели завести ребенка с помощью суррогатной матери в Лос-Анджелесе.
Однако в августе 2011 года, по словам Хайме, Летиция внезапно разорвала их отношения, когда позвонила ему и сказала: "Мы не можем продолжать видеться".
В следующем году он женился на младшей сестре Летиции Тельме Ориц, которая раньше работала в городском совете Барселоны.
В 2012 году пара переехала в Нью-Йорк, чтобы начать семейную жизнь, но Тельма в том же году вернулась в Барселону, а в 2014 году объявила о расставании.
Первые попытки пары развестись были подавлены отцом жениха Хайме Игнасио дель Бурго, который заявил суду, что его сын и Тельма хотят дать своему браку еще один шанс.
Сейчас Тельма замужем за ирландским адвокатом Гэвином Боннаром, и в октябре 2021 года у пары родился первый ребенок.
Тем временем Хайме снова женился на шведском адвокате Люсии Диас Лильестрем.
До встречи с Фелипе Летиция была замужем за школьным учителем литературы Алонсо Герреро Пересом, который был на девять лет старше ее.
Пара поженилась в 1998 году после десятилетнего романа. Пара познакомилась, когда будущей испанской королеве было всего 16 лет. Они поженились на гражданской церемонии в городе Альмендралехо, Бадахос, но в следующем году развелись.
К тому времени, когда она встретила своего будущего мужа Фелипе в 2002 году, Летиция работала на популярном телеканале 24 Horas.
Ранее Фокус писал о том, как Летиция стала королевой Испании.