Король и королева Испании появились на публике с дочерьми (фото)

Королева Летиция с принцессами Леонор и Софией продемонстрировали летние образы.

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Король Испании Филипп VI и королева Летиция появились на публике с дочерьми-подростками. Об этом пишет Hola.

17-летняя Леонор и 16-летняя София присоединились к монаршим персонам во время публичного мероприятия в Мадриде.

Старшая дочь королевской четы выбрала цветастое длинное платье от испанского бренда Zara. Тем временем младшая надела розовое мини-платье, держа курс на Barbiecore (тоже от испанского бренда Sfera). Ее платье стоит 29,99 евро.

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Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Тем временем бывшая журналистка Летиция продемонстрировала роскошное белоснежное платье с поясом, которое подчеркнуло ее фигуру. На ногах жены короля были темные туфли-лодочки. К образу королева добавила лаконичные серьги и кольца. Ее волосы были уложены традиционным способом.

Сам король Испании был в классическом костюме со светлой рубашкой и полосатым галстуком.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция выбирает вышиванку от украинского бренда.

Также Фокус писал о выпускном 17-летней Леонор, которая как будущая королева Испании должна пройти военную подготовку.