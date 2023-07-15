Король та королева Іспанії зʼявилися на публіці з доньками (фото)

Королева Летиція з принцесами Леонор та Софією продемонстрували літні образи.

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Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція зʼявилися на публіці з доньками-підлітками. Про це пише Hola.

17-річна Леонор та 16-річна Софія приєдналися до монарших персон під час публічного заходу у Мадриді.

Старша донька королівського подружжя обрала квітчасту довгу сукню від іспанського бренду Zara. Тим часом менша надягла рожеву мінісукню, тримуючи курс на Barbiecore (теж від іспанського бренду Sfera). Її сукня коштує 29,99 євро.

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Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Тим часом колишня журналістка Летиція продемонструвала розкішну білосніжну сукню з поясом, яка підкреслила її фігуру. На ногах дружини короля були темні туфлі-човники. До образу королева додала лаконічні сережки та каблучки. Її волосся було укладене традиційним способом.

Сам король Іспанії був у класичному костюмі зі світлою сорочкою та смугастою краваткою.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція обирає вишиванку від українського бренду.

Також Фокус писав про випускний 17-річної Леонор, яка як майбутня королева Іспанії повинна пройти військову підготовку.