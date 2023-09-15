Королеве Летиции — 51. Как дочь медсестры стала женой короля Испании

Супруга короля Филиппа и одна из самых стильных женщин в мире начинала свою карьеру, как телеведущая.

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Летиция Ортис Рокасолано, сейчас известная, как королева Испании Летиция, сегодня отмечает 51-й день рождения. Праздник Летиция отметит в кругу семьи, однако тот факт, что она стала королевой, в свое время основательно пошатнул устои консервативной Испании. Ведь она происходит из простой семьи и уже была разведена, когда познакомилась с будущим королем Испании. Об этом пишет Daily Mail.

Говоря о Летиции, таблоиды часто сравнивают ее с Золушкой – простолюдинкой, вышедшей замуж за принца. Но это не совсем верно. Филипп (или Фелипе), конечно был наследником престола, и носил титул принца Астурийского, но и его невеста была знаменитостью.

Летиция Ортис Рокасолано родилась 15 сентября 1972 года в Овьедо, на севере Испании в семье журналиста Хесуса Хосе Ортиса Альвареса и медсестры Марии Паломы Рокасолано Родригес. Позже у нее появились две младшие сестры. Она решила стать журналисткой еще в детстве: на нее повлияли примеры отца, мачехи и бабушки, которая работала ведущей на радио 40 лет.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Летиция училась в обычно школе, после закончила престижный университет Мадрида.

Еще во время учебы в университете она начала работать в газете "La Nueva España", в газете ABC и в агентстве новостей EFE. Работала в Мексике и перешла на работу в CNN+.

Королева Летиция была журналисткой

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы — Premio Mariano José de Larra, которая присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE.

С 1999 года Летиция была замужем за своим школьным учителем литературы, с которым встречалась 10 лет. Но брак распался уже на следующий год.

В 2002 году Летиция встретила своего принца. Она работала на популярном телеканале 24 Horas, где, помимо ведущей популярного вечернего выпуска новостей Telediario 2, она сообщала о широком спектре последних новостей. В качестве ведущей новостей она вела прямую трансляцию из Ground Zero после терактов 11 сентября 2001 года.

С принцем Фелипе она познакомилась на месте разлива нефти в Северной Испании. Через год после первой встречи с принцем Летиция уволилась с работы, а через несколько дней было объявлено об их помолвке.

Король и королева Испании Фото: Getty Images

В сообщениях утверждается, что тогдашний принц Астурийский сделал ей предложение, преподнеся ей обручальное кольцо с 16 бриллиантами и отделкой из белого золота, а она отметила это событие, подарив ему запонки из белого золота с сапфирами и книгу классика испанской литературы Мариано Хосе де Ларры "Паж короля Энрике Слабого".

Ее помолвка с принцем стала неожиданностью, поскольку пара в течение нескольких месяцев скрывала свой роман, прежде, чем объявить о помолвке.

Предыдущий брак Летиции вызвал определенные споры, но, поскольку это была гражданская церемония, она не требовала аннулирования для венчания в церкви.

22 мая 2004 года Филипп и Летиция официально поженились в соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена в Мадриде.

Свадьба Летиции и принца Астурийского Фото: Getty Images

Летиция была одета в свадебное платье, созданное для нее испанским дизайнером Мануэлем Пертегасом.

На ней был 15-футовый шлейф и та же бриллиантово-платиновая тиара, которую королева София носила на своей свадьбе с королем Хуаном Карлосом.

У тогдашнего принца и принцессы Астурийской и ее мужа родились две дочери: Леонор, 17-летняя принцесса Астурийская, в 2005 году и 16-летняя инфанта София в 2007 году.

Королева Летиция с дочками Фото: Getty Images

После десяти лет брака королевская чета стала королем и королевой Испании, когда отец Филиппа, король Хуан Карлос, отрекся от престола в 2014 году. Летиция стала первой королевой испанского происхождения с 1878 года и первой испанской королевой, родившейся в семье простолюдинов.

Напомним, недавно Летиция и Филипп отправили свою младшую дочь на учебу в "хиппи-Хогвартс", уникальное учебное заведение в Уэльсе.