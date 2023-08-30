Младшая дочь королевы Испании Летиции отправилась на учебу в "Хиппи Хогвардс"

16-летняя принцесса София будет учиться в престижном учебном заведении в Уэльсе, которое обожают богатые, знаменитые и с титулами.

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16-летняя принцесса София Испанская, младшая дочь королевы Летиции и короля Испании Филиппа, уехала на учебу в учебное заведение, которое прозвали "Хиппи Хогвардс" за его атмосферу и расположение. Об этом пишет Daily Mail.

Инфанта София из Испании выглядела взволнованной началом нового учебного года, когда она совершала поездку по территории "Хиппи Хогвартса" хиппи на фотографиях, опубликованных вчера.

Принцесса София Испанская в "Хиппи Хогвардсе" Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Принцесса София Испанская в "Хиппи Хогвардсе" Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Младшая дочь короля Филиппа и королевы Летиции в 16 лет покинула свою резиденцию в "Павильоне принца" возле дворца Сарсуэла, чтобы поступить в школу в Атлантическом колледже UWC в валлийском графстве Вейл-оф-Гламорган.

Школу часто называют "Хиппи Хогвартсом" благодаря прогрессивному подходу к образованию и живописной обстановке замка.

На снимках, опубликованных официальным дворцом, София улыбалась, прогуливаясь по территории школы в своей клетчатой ​​рубашке, черном топе и свободных брюках.

Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Принцесса София Испанская в "Хиппи Хогвардсе" Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

София пойдет по стопам своей сестры и будет ходить в то же учебное заведение, которое посещала ее сестра. Поскольку в мае принцесса Леонор окончила Международный бакалавриат Атлантического колледжа UWC.

UWC Atlantic College, основанный немецким педагогом Куртом Ханом, расположен в замке Святого Доната XII века на южном побережье Великобритании. Он считал, что его подход к образованию учеников в возрасте 16–19 лет может привести к более быстрому разрешению международных конфликтов. Эту идею до сих пор придерживается истеблишмент, целью которого является "содействие взаимопониманию".

Плата за двухгодичный курс обучения составляет 67 000 фунтов стерлингов, предлагаемые курсы включают тайцзы, теорию познания и тибетскую литературу.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказывал ранее, что членов королевских семей эта школа привлекает своим простым и современным подходом к обучению.

"Возможно, члены королевской семьи, которые часто посещают Атлантический колледж UWC, считают, что он находится вне поля зрения, поэтому они могут вести как можно более нормальный образ жизни, или, возможно, это связано с современным мышлением, которое демонстрирует колледж, а не со старыми традициями", — отметил Харролд.

Хиппи Хогвардс в Уэльсе

Король и королева Иордании считаются в школе нынешними сопрезидентами и там поощряет международное сотрудничество учащихся любого происхождения.

В "Хиппи Хогвардсе" в свое время учились:

Король Виллем-Александр, король Нидерландов, посещал колледж с 1983 по 1985 год и получил степень международного бакалавра, прежде чем пройти военную службу и с 1987 года продолжить изучение истории в Лейденском университете.

Принцесса Бельгии Елизавета, 19 лет, дочь короля Филиппа и королевы Матильды, поступила в колледж в 2018 году, но ей пришлось сократить время обучения в колледже из-за пандемии Covid-19, и она продолжила обучение онлайн из дома.

Принцесса Иордании Райя, дочь короля Иордании Хусейна и королевы Нур, также посещала институт, будучи подростком, а затем изучала японский язык на бакалавриате в Эдинбургском университете.

Интересно, но в "Хиппи Хогвардсе" существует несколько правил. Ученикам не рекомендуется демонстрировать свое богатство с помощью дорогих гаджетов. И даже королевские персоны не получают никакого особого обращения.

Им также придется привыкнуть к "мокрой одежде" из-за влажной уэльской погоды.

В замке Святого Доната есть собственная набережная, лес, сельхозугодья и долина.

Атлантический колледж расположен недалеко от города Ллантуит-Мейджор на побережье Южного Уэльса, с видом на Бристольский канал. Замок был постоянно заселен с момента его постройки.

На обширной территории также находятся церковь Св. Доната XII века и исторические террасные сады.

Замок Святого Доната — главное здание колледжа, в котором расположены Большой зал Тюдоров, готическая столовая, зал Брейденсток, используемый для собраний и представлений, а также обширная библиотека, насчитывающая 25 000 книг.

Учащиеся школы проживают в восьми специально построенных пансионах, в каждом из которых размещается примерно 48 учеников.

Хиппи Хогвардс в Уэльсе

Современные общежития названы в честь древних валлийских королевств или благотворителей колледжа: Пентти Кури, Морганнуга, Поуиса, Уитакера, Гвинеда, Тайса и Санли.

Учащиеся мужского и женского пола располагаются в отдельных коридорах, в одной комнате живут четыре ученика одного курса, каждый из которых разной национальности.

Во время пребывания в школе подростки находятся под опекой воспитателей, которые живут в соседних кампусах и проводят много времени, общаясь и поддерживая учеников.

Уроки в UWC начинаются в 8 утра и заканчиваются к обеду.

Двухлетняя дипломная программа состоит из двух частей: учебная программа Дипломной программы Международного бакалавриата (IBDP) и программа экспериментального обучения, которая фокусируется на ключевых аспектах "мира, устойчивого будущего и студенческой инициативы".

Основные основы школы включают биологию, химию, экономику, английскую литературу, географию, историю, математику и физику.

Между тем, существует также широкий выбор факультативных курсов, включая технологии дизайна, изобразительное искусство, киноведение, музыку и глобальную политику и другие.

Напомним, ранее Фокус писал о принцах и принцессах, которые когда-нибудь займут троны европейских королевств.