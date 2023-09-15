Королеві Летиції — 51. Як дочка медсестри стала дружиною короля Іспанії

Дружина короля Філіпа і одна з найстильніших жінок у світі починала свою кар'єру, як телеведуча.

Related video

Летиція Ортіс Рокасолано, нині відома, як королева Іспанії Летиція, сьогодні відзначає 51-й день народження. Свято Летиція відзначить у родинному колі, однак той факт, що вона стала королевою, свого часу ґрунтовно похитнув підвалини консервативної Іспанії. Адже вона походить із простої сім'ї і вже була розлучена, коли познайомилася з майбутнім королем Іспанії. Про це пише Daily Mail.

Говорячи про Летицію, таблоїди часто порівнюють її з Попелюшкою — простолюдинкою, яка вийшла заміж за принца. Але це не зовсім правильно. Філіп (або Феліпе), звісно, був спадкоємцем престолу, і носив титул принца Астурійського, але і його наречена була знаменитістю.

Летиція Ортіс Рокасолано народилася 15 вересня 1972 року в Ов'єдо, на півночі Іспанії, в сім'ї журналіста Хесуса Хосе Ортіса Альвареса і медсестри Марії Паломи Рокасолано Родрігес. Пізніше у неї з'явилися дві молодші сестри. Вона вирішила стати журналісткою ще в дитинстві: на неї вплинули приклади батька, мачухи і бабусі, яка працювала ведучою на радіо 40 років.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Летиція навчалася у звичайній школі, потім закінчила престижний університет Мадрида.

Ще під час навчання в університеті вона почала працювати в газеті "La Nueva España", у газеті ABC і в агентстві новин EFE. Працювала в Мексиці та перейшла на роботу в CNN+.

Королева Летиція була журналісткою

У 2000 році Летиція отримала нагороду Мадридської асоціації преси — Premio Mariano José de Larra, яку присуджують молодим журналістам до 30 років за видатні професійні досягнення.

У серпні 2003 року Летиція стала ведучою щоденної вечірньої програми новин Telediario на телеканалі TVE.

З 1999 року Летиція була одружена зі своїм шкільним учителем літератури, з яким зустрічалася 10 років. Але шлюб розпався вже наступного року.

У 2002 році Летиція зустріла свого принца. Вона працювала на популярному телеканалі 24 Horas, де, крім ведучої популярного вечірнього випуску новин Telediario 2, вона повідомляла про широкий спектр останніх новин. Як ведуча новин вона вела пряму трансляцію з Ground Zero після терактів 11 вересня 2001 року.

З принцом Феліпе вона познайомилася на місці розливу нафти в Північній Іспанії. Через рік після першої зустрічі з принцом Летиція звільнилася з роботи, а через кілька днів було оголошено про їхні заручини.

Король і королева Іспанії Фото: Getty Images

У повідомленнях стверджується, що тодішній принц Астурійський освідчився їй, піднісши їй обручку з 16 діамантами та оздобленням із білого золота, а вона відсвяткувала цю подію, подарувавши йому запонки з білого золота із сапфірами та книжку класика іспанської літератури Маріано Хосе де Ларри "Паж короля Енріке Слабкого".

Її заручини з принцом стали несподіванкою, оскільки пара протягом кількох місяців приховувала свій роман, перш ніж оголосити про заручини.

Попередній шлюб Летиції викликав певні суперечки, але, оскільки це була цивільна церемонія, вона не вимагала анулювання для вінчання в церкві.

22 травня 2004 року Філіп і Летиція офіційно одружилися в соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена в Мадриді.

Весілля Летиції та принца Астурійського Фото: Getty Images

Летиція була одягнена у весільну сукню, створену для неї іспанським дизайнером Мануелем Пертегасом.

На ній був 15-футовий шлейф і та ж діамантово-платинова тіара, яку королева Софія носила на своєму весіллі з королем Хуаном Карлосом.

У тодішнього принца і принцеси Астурійської та її чоловіка народилися дві доньки: Леонор, 17-річна принцеса Астурійська, 2005 року і 16-річна інфанта Софія 2007 року.

Королева Летиція з доньками Фото: Getty Images

Після десяти років шлюбу королівське подружжя стало королем і королевою Іспанії, коли батько Філіпа, король Хуан Карлос, зрікся престолу 2014 року. Летиція стала першою королевою іспанського походження з 1878 року і першою іспанською королевою, яка народилася в сім'ї простолюдинів.

Нагадаємо, нещодавно Летиція і Філіп відправили свою молодшу доньку на навчання до "хіпі-Гогвартсу", унікального навчального закладу в Уельсі.