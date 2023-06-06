Меган Маркл, Грейс Келлі та Кейт Міддлтон: десять найдорожчих королівських весіль усіх часів

Королівські весілля завжди коштують дорого, але деякі дуже дорого. Одна з найдорожчих коштувала 270 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Королівські весілля завжди викликають інтерес. Адже зазвичай це розкішний захід, на який збираються сотні гостей. Про королівські весілля пишуть усі таблоїди, а модні експерти намагаються з'ясувати, скільки коштувала сукня нареченої та її прикраси. Видання Daily Mail зібрало інформацію про найдорожчі королівські весілля і спробувало з'ясувати, яке з них було найдорожчим.

Звичайно, в топі опинилися Меган Маркл, чия сукня від Givenchy коштувала понад півмільйона доларів. А також принцеса Євгенія, яка, на відміну від сестри, закотила розкішну вечірку у Віндзорському замку. І від них не відстає Шарлен Віттсток, яка після заміжжя стала княгинею Монако. Її весілля було не менш шикарним, ніж урочистість її покійної свекрухи Грейс Келлі. До речі, скільки коштувало весілля Келлі, досі важко підрахувати. Але всіх обійшов саудівский принц.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Внучка королеви Єлизавети II, принцеса Євгенія, вийшла заміж за Джека Бруксбенка у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 12 жовтня 2018 року.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка Фото: Getty Images

Після прибуття до каплиці Євгенія виглядала чудово у сукні з довгими рукавами та відкритою спиною, створеною Пітером Пілотто та Крістофером Де Восом. Сукня спеціально відкривала шрам на спині принцеси, що залишився після складної операції. Євгенія перенесла її у 12 років, коли їй діагностували сколіоз. Євгенії у хребет вставили восьмидюймові титанові стрижні, а також гвинти у верхній частині шиї. Отже, вона обійшлася без фати та прикрасила волосся знаменитою Гревільською тіарою зі смарагдами, яку позичила у бабусі Єлизавети.

Після обміну присягами Євгенія та Джек здійснили коротку прогулянку на кареті, а потім повернулися до Віндзорського замку на обід, влаштований королевою.

Увечері принц Ендрю влаштував урочистий прийом у Royal Lodge.

Саме весілля та дві вечірки були оплачені сім'єю нареченої в приватному порядку разом із квітами, розвагами та сукнею. Проте, за оцінками, це коштувало понад три мільйони фунтів стерлінгів.

Наслідний принц Греції Павлос і Марі-Шанталь Міллер

Павлос і Марі-Шанталь Міллер, одна зі знаменитих сестер Міллер, одружилися в соборі Святої Софії в Лондоні 1 липня 1995 року. Весілля наслідного принца Греції, як повідомляється, коштувало батькові нареченої, мільярдеру, Роберту Уоррену Міллеру, 8 мільйонів фунтів стерлінгів (зараз близько 15 мільйонів).

Наслідний принц Греції Павлос і Марі-Шанталь Міллер Фото: Getty Images

Кажуть, що урочистості зібрали найбільші збори членів королівської родини у Лондоні з часів весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа у 1947 році.

Сукня нареченої кольору слонової кістки від Valentino, усипана перлами, та чотириметровий шлейф із мережива шантильї коштували 170 000 фунтів стерлінгів. Сукню шили чотири місяці та десятки метрів 12 видів різних мережив. А передвесільні заходи були не менш розкішними. Міллер влаштував прийом із шампанським для 1200 гостей та виписав 100 000 кольорів з Еквадору.

Наслідний принц Данії Фредерік та Мері Дональдсон

Весілля наслідного принца Данії Фредеріка і Мері Дональдсон відбулося в Копенгагенському соборі, за яким був прийом у палаці Фреденсборг 14 травня 2004 року.

Наречена обрала весільну сукню від данського модельєра Уффе Франка з фатою, яку вперше одягла кронпринцеса Швеції Маргарета.

Кронпринц Данії Фредерік та Мері Дональдсон Фото: Getty Images

Вартість королівського весілля оцінюється приблизно в 11,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Хоча точна сума невідома, повідомлялося, що пара нібито перевищила свій весільний бюджет на 4,5 мільйона крон.

Іспанський король Філіп та Летиція Ортіс

Майбутній король Іспанії Філіппе та Летиція Ортіс повінчалися в соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена 22 травня 2004 року.

Філіп, у той час спадкоємець і спадкоємець престолу, одружився з колишньою журналісткою Летицією Ортіс з пишною церемонією в присутності 1500 гостей. Весілля транслювалося по телебаченню і зібрало 25 мільйонів переглядів лише в Іспанії.

Весілля кронпринца Іспанії та Летиції Ортіс Фото: Getty Images

Летиція була одягнена в зшиту на замовлення сукню, створену іспанським дизайнером Мануелем Пертегасом, з високим коміром, чотириметровим шлейфом і вишивкою справжнім золотом. Кажуть, що тільки сама сукня коштувала 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

На пишному прийомі був двометровий весільний торт та 1000 пляшок шампанського.

Загалом урочистість була оцінена у 19 мільйонів фунтів стерлінгів.

Меган Маркл та принц Гаррі

Нехай Меган Маркл і принц Гаррі не одружилися у Вестмінстерському абатстві, як його старший брат принц Вільям. Але колишня актриса отримала розкішне шоу 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На весіллі були присутні 600 гостей: у тому числі Джордж і Амаль Клуні, а також Елтон Джон і подружжя Бекхемів.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Її лаконічна сукня від Givenchy з п'ятиметровою фатою коштувала 390 000 фунтів стерлінгів (понад 500 тисяч доларів). Загальний рахунок становив приблизно 32 мільйони фунтів стерлінгів, і більшу частину цієї суми становило забезпечення безпеки, сплачене платниками податків.

Весільна вечірка принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот/Netflix

Інші витрати включали церковну службу, музику, прикраси, квіти та прийом. Повідомляється, що загальна вартість весілля оцінюється в 32 мільйони фунтів стерлінгів.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Без сумніву, це одне з найнезабутніших весіль століття. Принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві.

Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кейт була одягнена в сукню від Олександра МакКуїна за 250 000 фунтів стерлінгів, яка включала дев'яти футовий шлейф і мереживний ліф, пошитий вручну найкращими швачками світу в Королівській школі рукоділля.

Їхній рахунок за безпеку був найбільшою витратою цього великого дня, а загальна вартість весілля склала близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Пізніше у палаці підтвердили, що королівська сім'я заплатила за основні аспекти весілля, включаючи церковну службу, супутню музику, квіти, прикраси та прийом.

Князь Альбер і Шарлен Віттсток

Князь Монако Альбер пов'язав себе узами шлюбу з Шарлен Віттсток на католицькій церемонії, що відбулася у дворі середньовічного палацу Монако.

Весілля Альбера та Шарлен Уіттсток Фото: Getty Images

Урочистість була названа "найбільшою вечіркою країни за 55 років" після одруження покійного отця Альбера, принца Реньє, на голлівудській зірці Грейс Келлі.

Наречена була одягнена в шовкове плаття від Armani, прикрашене 40 000 кристалами Сваровські, перлами та 20 000 перламутрових крапельок.

Весілля Альбера та Шарлен Уіттсток

Після весілля молодята поїхали у зробленому на замовлення гібриді Lexus, щоб переодягнутися для вечірньої урочистості.

Триденна урочистість королівського подружжя коштувала приблизно 53 мільйони фунтів стерлінгів.

Принц Чарльз та Діана Спенсер

Великий день короля Карла III та принцеси Діани у соборі Святого Павла був названий "весіллям століття" — і легко зрозуміти, чому.

Весілля принца Чарльза та Діани Спенсер Фото: Getty Images

Захід транслювався по телебаченню по всьому світу, і 750 мільйонів людей у 74 країнах дивилися, як Чарльз та Діана вимовляють весільні присяги.

Сукня принцеси Діани увійшла в історію як одна з найкультовіших. Вона прикрашена 10 000 перлин, пошита з шовкової тафти кольору слонової кістки та старовинного мережива — лише вбрання коштувало 11 000 фунтів стерлінгів.

Весільна сукня принцеси Діани Фото: Getty Images

Вважається, весілля коштувало 57 мільйонів фунтів стерлінгів, але солідну частину суми було витрачено на безпеку – майже півмільйона фунтів.

За даними ВВС, понад 5000 поліцейських брали участь у стримуванні натовпу на двомільному маршруті королівського подружжя.

Шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян з Абу-Дабі та принцеса Салама

Весілля шейха Мохаммеда бін Заїда бін Султана Аль Нахаяна, наслідного принца Абу-Дабі, і принцеси Салами, що відбулася в 1981 році, увійшло в історію як найдорожче весілля на сьогодні.

У рамках підготовки до весілля спеціально для пари збудували стадіон на 20 000 місць.

Шейх Мохаммед бін Заїд зі своїми онуками

Тижневі весільні урочистості також полягали в тому, що сім'я відвідувала кожне місто емірату верхи на конях і годувала всіх його мешканців. На жаль, у мережі немає фото цієї грандіозної урочистості, але вона обійшлася мінімум у 75,5 мільйонів фунтів стерлінгів. У перерахунку на актуальну вартість – близько 270 мільйонів фунтів.

Принц Реньє та Грейс Келлі

Шістдесят сім років тому, 18 квітня 1956 року, Грейс Келлі, голлівудська зірка, одружилася з князем Монако Реньє III на ефектній церемонії в соборі Святого Миколая.

Весілля Грейс Келлі та князя Реньє Фото: Getty Images

Наполеонівський кодекс Монако та Римсько-католицької церкви вимагали проведення двох церемоній – цивільної та релігійної. Весь Палац Монако був відремонтований для першої церемонії, після якої мав відбутися прийом для 3000 жителів Монако.

А за підготовкою собору Святого Миколая спостерігав особисто єпископ Монако Жіль Барт. Трансляцію церемонії дивилося близько 30 мільйонів людей.

Сукня Грейс Келлі потрапила до списку культових. Створене з 300 метрів старовинного бельгійського мережива та 150 метрів шовку, тафти та тюлю його зробили за шість тижнів 36 швачок. Після церемонії молодята вирушили до семитижневого круїзу на 147-футовій яхті Deo Juvante II, подарованої Аристотелем Онассісом.

Невідомо, скільки коштував грандіозний день, проте передбачається, що він становить десятки мільйонів, а сукня Грейс сьогодні коштує близько 80 000 фунтів стерлінгів.

Весілля Грейс Келлі та князя Реньє Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно відбулося ще одне грандіозне королівське весілля. Кронпринц Йорданії Хусейн взяв за дружину Раджву Аль-Саїф із Саудівської Аравії. Вартість урочистості невідома, але серед гостей були Джилл Байден, принц Вільям і Кейт Міддлтон, султан Бахрейну та Іванка Трамп із чоловіком.

Весільний кортеж подружжя супроводжували військові з кулеметами, а величезний семиярусний торт довелося розрізати шаблею.