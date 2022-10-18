Спадкоємиця імперії Duty Free відсвяткувала 50-річчя в компанії принцес та мільярдерів

Александра фон Фюрстенберг — одна із сестер Міллер та спадкоємиця мільярдного статку.

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Александра фон Фюрстенберг, колишня невістка дизайнера Діани фон Фюрстенберг, сестра грецької принцеси Марії-Шанталь, успішна дизайнерка та спадкоємиця величезного статку, з шиком відсвяткувала своє 50-річчя. Про це пише Daily Mail.

Спадкоємиця відзначила піввіковий ювілей футуристичною вечіркою, на якій були присутні, мабуть, всі найбагатші та найвідоміші. Зокрема її племінниця грецька принцеса Олімпія, Кеті Гілтон, мати світських левиць Періс та Нікі Гілтон, її колишня свекруха, дизайнерка Діана фон Фюрстенберг, її дочка, дизайнерка та модель Таліта фон Фюрстенберг та багато інших.

[ + – ] Александра фон Фюрстенберг із чоловіком Даксом Міллером Фото: Instagram Alexandra von Furstenberg

Розкішну вечірку в Лос-Анджелесі організував чоловік Александри, концептуальний дизайнер Дакс Міллер.

Александра, дизайнер меблів, є молодшою дочкою мільярдера Роберта Міллера, співзасновника групи безмитної торгівлі (DFS) та його дружини Марії Клари.

[ + – ] Александра фон Фюрстенберг зі своїм чоловіком та дітьми

Світська левиця та її старші сестри Піа Гетті та Марі-Шанталь, наслідна принцеса Греції, були відомі як "сестри Міллер" до того, як кожна з них вийшла заміж.

Причому кожна з блискучих сестер Міллер зробила шикарний вибір.

Старша Міллер вийшла заміж за спадкоємця Getty Oil Крістофера Рональда Гетті, Марі-Шанталь вийшла заміж за наслідного принца Греції Павла, породившись з більшістю королівських сімей Європи.

Марі-Шанталь має чотирьох синів і дочку, принцесу Марію-Олімпію.

А Александра живе розкішним життям відколи народилася в Гонконгу. Її батько Роберт заробив свої мільярди як співзасновник групи безмитної торгівлі (DFS). Її першим чоловіком у 1995 році став Александр фон Фюрстенберг, син відомого дизайнера Діани фон Фюрстенберг та представник стародавнього швабського дворянського роду.

Пара розлучилася у 2002 році і Александра вийшла заміж за дизайнера Дакса Міллера.

Нагадаємо, цього літа багатії традиційно з'їхалися до так званого "літнього табору мільярдерів" в Айдахо. Саме тут, за зачиненими дверима і без преси, укладаються найбільші угоди та обговорюються мільярдні контракти.