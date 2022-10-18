Наследница империи Duty Free отпраздновала 50-летие в компании принцесс и миллиардеров

Александра фон Фюрстенберг — одна из сестер Миллер и наследница миллиардного состояния.

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Александра фон Фюрстенберг, бывшая невестка дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, сестра греческой принцессы Марии-Шанталь, успешный дизайнер и наследница огромного состояния, с шиком отпраздновала свое 50-летие. Об этом пишет Daily Mail.

Наследница отметила полувековой юбилей футуристической вечеринкой, на которой присутствовали, пожалуй, все самые богатые и знаменитые. В том числе ее племянница греческая принцесса Олимпия, Кэти Хилтон, мать светских львиц Пэрис и Ники Хилтон, ее бывшая свекровь, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, ее дочь, дизайнер и модель Талита фон Фюрстенберг и многие другие.

[ + – ] Александра фон Фюрстенберг с мужем Даксом Миллером Фото: Instagram Alexandra von Furstenberg

Шикарную вечеринку в Лос-Анджелесе организовал муж Александры, концептуальный дизайнер Дакс Миллер.

Александра, дизайнер мебели, является младшей дочерью миллиардера Роберта Миллера, соучредителя группы беспошлинной торговли (DFS), и его жены Марии Клары.

[ + – ] Александра фон Фюрстенберг с своим мужем и детьми

Светская львица и ее старшие сестры Пиа Гетти и Мари-Шанталь, наследная принцесса Греции, были известны как "сестры Миллер" до того, как каждая из них вышла замуж.

Причем, каждая из блестящих сестер Миллер сделала шикарный выбор.

Старшая Миллер вышла замуж за наследника Getty Oil Кристофера Рональда Гетти, Мари-Шанталь вышла замуж за наследного принца Греции Павла, породнившись с большинством королевских семей Европы.

У Мари-Шанталь четверо сыновей и дочь, принцесса Мария-Олимпия.

А Александра живет роскошной жизнью с тех пор, как родилась в Гонконге. Ее отец, Роберт, заработал свои миллиарды как соучредитель группы беспошлинной торговли (DFS). Ее первым мужем в 1995 году стал Александр фон Фюрстенберг, сын известного дизайнера Дианы фон Фюрстенберг и представитель древнего швабского дворянского рода.

Пара развелась в 2002 году и Александра вышла замуж за дизайнера Дакса Миллера.

Напомним, этим летом богачи традиционно съехались в так называемый "летний лагерь миллиардеров" в Айдахо. Именно здесь, за закрытыми дверями и без прессы, заключаются крупнейшие сделки и обсуждаются миллиардные контракты.