Уоррен Баффет, Дайан фон Фюрстенберг и прочие. Богачи съезжаются в Айдахо в "летний лагерь миллиардеров"

Инвестиционный банк Allen & Company ежегодно организовывает встречу самих богатых и влияетельных личностей с 1983 года

В штате Айдахо, США, стартовал ежегодный "летний лагерь миллиардеров" в отеле Sun Valley. Конференция, организованная инвестиционным банком Allen & Company, проводится с 1983 года. И только здесь можно увидеть топ-менеджеров самых известных компаний в мире, без галстуков, мирно прогуливающихся со стаканчиками кофе по лужайкам. Считается, что именно тут решаются вопросы о заключении контрактов и прочие закулисные интриги, которые стоят миллиарды долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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Именно в отеле Sun Valley в Айдахо были заключены многие крупные сделки, включая приобретение оператором Verizon поисковика Yahoo, покупку сети ABC студией Disney или Washington Post Джеффом Безосом.

Среди первых прибывших в Sun Valley оказались бывший главный операционный директор Meta Шерил Сандберг и ее жених Том Бернтал, самый известный инвестор Америки Уоррен Баффет, одевший ради такого случая гавайскую рубашку, основатель Fox Television Барри Диллер был замечен вместе с женой-дизайнером Дайан фон Фюрстенберг и генеральный директор Warner Discovery Дэвид Заслав.

[ + – ] Генеральный директор Warner Discovery Дэвид Заслав и финансист Кен Лэнгон Фото: Getty Images

"Летний лагерь миллиардеров" примечателен тем, что тут можно запросто встретить Ханса Вестберга, генеральный директор Verizon и Майкла Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка и генерального директора Bloomberg L.P.

Уже приехал Майкл Морелл, бывший директор ЦРУ и Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber.

[ + – ] Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber Фото: Getty Images

Среди других членов богатых династий, которые прибыли в "лагерь миллиардеров" была также Шари Редстоун, чья семья заработала состояние на акциях медиа-гиганта ViacomCBS.

Неизвестно, будут ли в этом году завсегдатаи "лагеря" – Марк Цукерберг и Джефф Безос.

[ + – ] Сколько миллиардов на одном фото? Диана фон Фюстенберг и ее супруг, основатель Fox Television Барри Диллер, с друзьями-миллиардерами Фото: Instagram therealdvf

Но количество частных самолетов в Мемориальном аэропорту Фридмана продолжает расти. Пока неизвестно, какие многомиллиардные сделки будут заключены в этом году и каие судьбоносные решения приняты, но генеральный директор Warner Discovery Дэвид Заслав уже намекнул, что прибыл в Айдахо не только развлекаться.

"У Warner Bros. Discovery есть отличный качественный контент. Поэтому мы очень взволнованы возможностью увидеть всех в этой прекрасной обстановке. Будет очень весело", заявил Заслав.

Также не исключено, что прибудет Илон Маск, чтобы наконец решить вопрос с покупкой Twitter.