Воррен Баффет, Даян фон Фюрстенберг та інші. Багачі з'їжджаються в Айдахо у "літній табір мільярдерів"

Інвестиційний банк Allen & Company щорічно організовує зустріч найбагатших і найвпливовіших осіб із 1983 року.

У штаті Айдахо, що в США, стартував щорічний "літній табір мільярдерів" у готелі Sun Valley. Конференція, організована інвестиційним банком Allen&Company, проводиться з 1983 року. І тільки тут можна побачити топменеджерів найвідоміших компаній у світі, без краваток, коли вони мирно ходять зі стаканчиками кави по галявинах. Вважається, що саме тут вирішуються питання щодо укладання контрактів та інші закулісні інтриги, які коштують мільярди доларів. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Саме в готелі Sun Valley в Айдахо було укладено багато великих угод, включаючи придбання оператором Verizon пошуковика Yahoo, покупку мережі ABC студією Disney або Washington Post Джеффом Безосом.

Серед перших прибулих у Sun Valley виявилися колишня головна операційна директорка Meta Шеріл Сандберг і її наречений Том Бернтал, найвідоміший інвестор Америки Воррен Баффет, який заради такого випадку одягнув гавайську сорочку, засновника Fox Television Баррі Діллера було помічено разом із дружиною-дизайнером Дайан фон Фюрстенберг і генеральний директор Warner Discovery Девід Заслав.

[ + – ] Генеральний директор Warner Discovery Девід Заслав і фінансист Кен Ленгон Фото: Getty Images

"Літній табір мільярдерів" примітний тим, що тут можна запросто зустріти Ганса Вестберга, генерального директора Verizon, і Майкла Блумберга, колишнього мера Нью-Йорка та генерального директора Bloomberg LP

Уже приїхав Майкл Морелл, колишній директор ЦРУ, й Дара Хосровшахі, генеральний директор Uber.

[ + – ] Дара Хосровшахі, генеральний директор Uber Фото: Getty Images

Серед інших членів багатих династій, які прибули до "табору мільярдерів" була також Шарі Редстоун, чия родина заробила статки на акціях медіагіганта ViacomCBS.

Невідомо, чи будуть цього року завсідники "табору" — Марк Цукерберг і Джефф Безос.

[ + – ] Скільки мільярдів на одному фото? Діана фон Фюстенберг і її чоловік, засновник Fox Television Баррі Діллер, із друзями-мільярдерами Фото: Instagram therealdvf

Але кількість приватних літаків у Меморіальному аеропорту Фрідмана продовжує зростати. Поки невідомо, які багатомільярдні угоди будуть укладені цього року та які доленосні рішення ухвалено, але генеральний директор Warner Discovery Девід Заслав уже натякнув, що прибув до Айдахо не тільки розважатися.

"Warner Bros. Discovery має чудовий якісний контент. Тому ми дуже схвильовані можливістю побачити всіх у цій прекрасній обстановці. Буде дуже весело", — заявив Заслав.

Також не виключено, що прибуде Ілон Маск, щоб нарешті вирішити питання з покупкою Twitter.