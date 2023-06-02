Червоні позашляховики з кулеметами і семиярусний торт. Як пройшло весілля йорданського принца Хусейна

Кронпринц Хусейн одружився зі своєю обраницею Раджвою Аль-Саїф і урочистості дуже відрізнялися від весіль європейських монархів.

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В Йорданії в перший день літа відбулося весілля наслідного принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф, дочки багатого бізнесмена із Саудівської Аравії. Урочистості відбулися в Аммані і на них з'їхалися гості з усього світу. Були навіть принц Вільям та Кейт Міддлтон, а також дружина правителя Бутану та султан Брунею зі своїм сином. Хоч на святі наречена була в класичній весільній сукні, яка б підійшла і європейській принцесі, але все-таки весілля йорданського принца вийшло по-східному розкішним і незвичайним. Яке саме пише Daily Mail.

Саму церемонію одруження влаштували ні в церкві, чи мечеті, а в саду королівського палацу Захран.

Весільна церемонія принца Хусейна

Король Абдалла та королева Ранія особисто зустрічали всіх запрошених на урочистість. А загалом їх було близько 140 осіб. Вони кожному тиснули руку, обмінювалися поцілунками та обмінювалися люб'язностями. Так, з принцом Вільямом, як з'ясував читець по губах, королева та король обговорили коронацію Чарльза.

Королева Ранія та король Абдалла особисто вітали гостей Фото: Скриншот

На урочистості були присутні не лише члени королівських сімей, але також Джилл Байден, перша леді США з донькою Ешлі, та дочка колишнього президента США Дональда Трампа, Іванка Трамп із чоловіком.

Іванка Трамп із чоловіком на весіллі принца Хусейна

Сама церемонія одруження, на яку Раджва прибула у простій та елегантній сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба, була досить короткою. До вівтаря її вів молодший брат нареченого.

До вівтаря Раджву вів молодший брат принца Хусейна Фото: Скриншот

Після Хусейн та Раджва приймали вітання від усіх 140 гостей, що, безперечно, було трохи виснажливо.

Джилл Байден вітає принца Хусейна та його дружину Фото: Скриншот

А потім усі гості вирушили переодягатися, і приготуватися до весільної вечірки, яка проходила у більшому палаці й куди запросили вже понад 1700 гостей. Народні гуляння проходили всією країною: день весілля принца оголосили національним святом. Для підданих короля Абдалли виступали артисти, а також пригощали їх святковою стравою мансаф.

З палацу Захран Раджва та принц Хусейн їхали не у кареті, або в лімузині, а у відкритому білому Range Rover 1984 року. Цей вінтажний автомобіль колись використовувала королева Єлизавета із чоловіком, коли відвідувала Йорданію разом із чоловіком.

Весільний кортеж принца Хусейна Фото: Getty Images

Супроводжували принца та його дружину військові на червоних Range Rover з кулеметами, а також танцюристи в одязі різних кольорів. Якоїсь миті вони вишикувалися так, що вийшов прапор Йорданії.

Весільний кортеж принца Хусейна

Після того як Хусейн та Раджва прибули до місця проведення весільного прийому та змінили вбрання, то настала вже їхня черга вітати гостей. Раджва з'явилася у сукні від Dolce & Gabbana, якій говорили компліменти всі гості.

Друга сукня Раджви була від Dolce & Gabbana Фото: Instagram queenrania

Жінки з королівських сімей з'явилися у тіарах. Кейт Міддлтон обрала свою давню фаворитку — тіару "Вузлики кохання", а принцеса Беатріс — знамениту Йоркську тіару, яку на своє весілля з принцом Ендрю одягала її мати, Сара Фергюсон.

Прийом у тіарах

На весільному прийомі, що пройшов у йорданських традиціях, виступали артисти та танцюристи, які виконували народні танці.

Весільна вечірка принца Хусейна

А кульмінацією свята стала церемонія розрізання величезного семиярусного торта. Щоб відрізати від нього шматочок, принц Хусейн озброївся шаблею.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто з королівських осіб відвідав весілля принца Хусейна та Раджви Аль-Саїф.