Читач по губах з'ясував, про що говорили Кейт Міддлтон та королева Ранія на весіллі принца Хусейна

Вони обговорювали недавню коронацію, дітей Кейт та Вільяма, а потім Ранія зізналася, що їй потрібна відпустка.

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В Йорданії пройшло весілля принца Хусейна та його коханої Раджви Аль-Саїф. І на урочистість зібралися королівські персони з усього світу. З Великобританії приїхали Кейт Міддлтон та принц Вільям, а також принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Весілля транслювали багато телеканалів, але про що розмовляли гості з королевою Ранією і королем Абдаллою, залишилося таємницею. Втім, розкрити її допомогли читці по губах. Про це пише Daily Mail.

Принц і принцеса Уельські вирушили до Йорданії, де Кейт недовго жила в дитинстві, і де вони після провели відпустку, щоб подивитися, як спадковий принц Йорданії Хусейн одружується з 29-річною Раджвою Аль-Саїф із Саудівської Аравії.

Коли вони прибули до палацу Захран, пару зустріли король Йорданії Абдалла II та королева Ранія, які вітали всіх запрошених на церемонію одруження. Загалом на неї було запрошено 140 гостей.

Востаннє пари зустрічалися на коронації короля Чарльза на початку травня, тому їм було, що обговорити.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Йорданії

Королева Ранія сказала Вільяму під час їхньої розмови: "Вони були такі гарні". Явно маю на увазі трьох дітей пари: принців Джорджа, Луї та принцесу Шарлотту, які були присутні на коронації.

Король Абдалла II сказав Вільяму: "Так, я пам'ятаю це, це було красиво".

Принц Вільям сказав: "Так, це безумство, я знаю! Вони прекрасні, так, це так", хоча неясно, кого він мав на увазі.

У відповідь на це король усміхнувся і відповів "Спасибі".

Коли Вільям і Абдалла обмінялися рукостисканням на початку розмови, король сказав: "Привіт, як ти почуваєшся?". Коли королева Ранія поцілувала Вільяма в щоку і сказала: "Так приємно знову бачити тебе".

Потім принц Уельський додав: "Дякую, ви дуже люб'язні, це було чудово, спасибі".

Потім Кейт запитала йорданське королівське подружжя, як вони, додавши: "Стільки всього відбувається".

Королева Ранія відповіла: "Так, так багато подій. Я з нетерпінням чекаю відпустки після цього".

Потім Вільям і Кейт обидва сказали: "Боже мій" та Вільям розсміявся. А Кейт додала: "Побачимося на прийомі".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з королевою Ранією та королем Абдаллою Фото: Скриншот

А вже після весільної церемонії, коли до принца Хусейна та Раджви вишикувалася черга з охочих їх привітати, принцеса Уельська, затрималася, щоб привітати молодят. Принц Вільям намагався її відвести і навіть сказав: "топ-топ", втім, Кейт пішла, тільки-но закінчила розмову.

На весільному прийомі в тіарах, коли Раджва та інші гості змінили вбрання, принц Вільям захопився її сукнею. Втім, це зробили та інші запрошені. Шведська кронпринцеса Вікторія навіть сказала: "Боже мій, чудова сукня".

Нагадаємо, на весільній церемонії Раджва була в сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба, а потім переодягнулася у вбрання, що підходить для танців.