Як у принца на весіллі. Рецепт популярної йорданської страви мансаф

Цю традиційну страву готують у Йорданії з особливих випадків, як ось весілля наслідного принца Хусейна.

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Сьогодні спадковий принц Йорданії Хусейн одружується зі своєю коханою та місцевих жителів пригощатимуть святковими стравами, обов'язковим серед яких є мансаф.

Його готують на Близькому Сході, крім Йорданії воно також популярне в Палестині, Іраку та Сирії. Його назва походить від арабського слова "мансіф", що означає "велика тарілка". Це пов'язано з тим, що мансаф подають на великій тарілці або таці, на яку викладають рис, м'ясо і соус з ферментованого йогурту.

Мансаф вважається національною стравою Йорданії та символом гостинності та щедрості. Його готують з особливих випадків, таких як весілля, релігійні свята, похорон або просто для частування гостей. Мансаф також має культурне значення, оскільки він відображає звичаї та традиції бедуїнів — кочових племен, що живуть у пустелі.

Мансаф подається з тонким лавашем або питою, якими можна брати рис та м'ясо. Можна їсти мансаф руками чи ложкою, але головне — насолоджуватися цією стравою у добрій компанії. Фокус розкаже, як його приготувати.

Мансаф

Інгредієнти:

1,5 кг баранини (плечова частина з кісткою);

2 склянки рису (басмати або жасмин);

500 мл джаміду (сушеного йогурту) або кефіру;

2 ч. л. м'якого топленого масла;

дві цибулини;

1 ч. л. спецій для мансафа (куркума, заатар, буркун, ромашка, м'ята, кардамон) чи каррі;

½ ч. л. кориці;

3 шт. лаврового листа;

10 шт. кардамону;

6 шт. гвоздики;

10 шт. чорного перцю горошком;

½ ч. л. лимонного соку;

½ ч. л. цукру;

сіль до свого смаку;

3 ст. л. рослинної олії;

100 г очищеного мигдалю;

50 г кедрових горіхів;

свіжа петрушка, тонкий лаваш або напій для подачі.

Залийте джамід холодною водою і залиште на ніч або кілька годин до розм'якшення. Також його можна замінити сиром, кефіром або грецьким йогуртом.

Наріжте м'ясо на шматки, складіть у каструлю з товстим дном або жаровню, залийте водою та поставте на середній вогонь. Як тільки вода закипить, злийте бульйон та промийте м'ясо під проточною водою.

Потім покладіть м'ясо в чисту каструлю і залийте знову водою так, щоб вона покривала м'ясо на пару сантиметрів.

Додайте в каструлю очищену цибулю (цілком або порізану), лавровий лист, кардамон, гвоздику, чорний перець, корицю, трохи солі, цукор і лимонний сік.

Накрийте всі інгредієнти кришкою, доведіть до кипіння і варіть пів години на слабкому вогні або до тих пір, поки м'ясо не стане м'яким.

Джамід подрібніть у блендері чи тертці до однорідної консистенції без грудочок.

Перелийте джамід у сотейник чи сковороду з високими стінками та поставте на плиту.

Доведіть джамід до кипіння на слабкому вогні, помішуючи постійно дерев'яною лопаткою або віночком.

Як тільки йогурт закипить, додайте до нього м'ясо (без цибулі та спецій) та склянку м'ясного бульйону (попередньо процідивши його через сито), а також одну чайну ложку топленої олії та спеції для мансафа чи каррі.

Варіть ще 40 хвилин на слабкому вогні під кришкою.

Ретельно промийте та просушіть рис.

В окрему каструлю покладіть чайну ложку топленої олії та одну-дві столові ложки олії.

Поставте на вогонь, за кілька хвилин додавши в ємність рис.

Смажте його кілька хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

Далі залийте рис окропом у пропорції один до двох (тобто двом склянкам рису потрібно чотири склянки). Додайте сіль до смаку і варіть рис на слабкому вогні під кришкою, поки він не буде готовий. Рис повинен вийти розсипчастим.

Обсмажте мигдаль та кедрові горіхи на сухій сковороді до золотистого кольору. Дрібно наріжте петрушку. І тепер настав час збирати мансаф.

Покладіть у тарілку рис, розрівняйте його лопаткою.

Зверху викладіть м'ясо із соусом із джаміду. Соусу має бути багато, щоб добре просочити рис та м'ясо. Посипте зверху обсмаженими горіхами та петрушкою.

Подавайте страву гарячою з тонким лавашем або пітою, якими можна брати рис і м'ясо.

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