Просто та смачно. Рецепт ідеального плову з куркою

Плов — це традиційна страва східної кухні. І з куркою вона вийде чудово.

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Плов — це традиційна страва східної кухні, яка складається з рису, м'яса, овочів та спецій. Плов можна приготувати різними способами, у кожній країні та у кожного кухаря існує свій таємний рецепт. Але Фокус пропонує один із найпростіших і найсмачніших.

Вам знадобиться трохи інгредієнтів, але вам обов'язково будуть потрібні спеції. Без них плов не вийде смачним.

Плов із куркою

Інгредієнти:

500 г курки (грудка або стегно);

300 г рису, спробуйте сорт на зразок басматі;

2 моркви;

2 цибулини;

4 зубчики часнику;

50 мл рослинної олії;

сіль, перець, куркума, зіра, барбарис до свого смаку.

Наріжте курку на невеликі шматочки й обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть до смаку.

Наріжте морквину соломкою, цибулю — дрібно. Додайте овочі до курки. Обсмажуйте все разом на середньому вогні, помішуючи до м'якості овочів. Додайте часник, пропущений через прес, і спеції. Перемішайте та готуйте ще кілька хвилин.

Рис промийте під холодною водою та злийте воду. Перекладіть рис у каструлю з товстим дном і вирівняйте. Зверху викладіть курку з овочами та рівномірно розподіліть по рису. Залийте гарячою водою так, щоб вона покривала рис на 1-2 см. Доведіть до кипіння на великому вогні, потім зменште вогонь і накрийте кришкою каструлю. Готуйте плов до готовності рису приблизно 20-30 хвилин. Не перемішуйте плов під час приготування.

Готовий плов викладіть на велику тарілку і подавайте гарячим із зеленню.

До плову добре підійде салат зі свіжих овочів. Спробуйте приготувати смачний грецький салат з оливками та сиром фета.