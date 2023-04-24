Просто и вкусно. Рецепт идеального плова с курицей

Плов – это традиционное блюдо восточной кухни. И с курицей оно получится отлично.

Related video

Плов — это традиционное блюдо восточной кухни, которое состоит из риса, мяса, овощей и специй. Плов можно приготовить разными способами, в каждой стране и у каждого повара существует свой тайный рецепт. Но Фокус предлагает один из самых простых и вкусных.

Вам потребуется немного ингредиентов, но вам обязательно будут нужны специи. Без них плов не получится вкусным.

Плов с курицей

Ингредиенты:

500 г курицы (грудка или бедро);

300 г риса, попробуйте сорт вроде басмати;

2 моркови;

2 луковицы;

4 зубчика чеснока;

50 мл растительного масла;

соль, перец, куркума, зира, барбарис по вкусу.

Нарежьте курицу на небольшие кусочки и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Нарежьте морковку соломкой, лук – мелко. Добавьте овощи к курице. Обжаривайте все вместе на среднем огне, помешивая, до мягкости овощей. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и специи. Перемешайте и готовьте еще несколько минут.

Рис промойте под холодной водой и слейте воду. Переложите рис в кастрюлю с толстым дном и выровняйте. Сверху выложите курицу с овощами и равномерно распределите по рису. Залейте все горячей водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см. Доведите до кипения на большом огне, затем уменьшите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте плов до готовности риса, около 20-30 минут. Не перемешивайте плов во время приготовления.

Готовый плов выложите на большое блюдо, и подавайте горячим с зеленью.

К плову хорошо подойдет салат из свежих овощей. Попробуйте приготовить вкусный греческий салат с оливками и сыром фета.