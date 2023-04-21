Легкий и вкусный. Рецепт классического греческого салата
Чтобы попробовать вкусный греческий салат – вовсе необязательно ехать в Грецию.
Легкий и вкусный салат из свежих овощей, маслин и сыра фета принято называть греческим салатом. В Греции его и правда подают на каждом углу, но вы можете приготовить его и на своей собственной кухне.
Этот салат отлично подойдет для весеннего и летнего меню. Он прост в приготовлении и имеет много вариаций. Фокус предлагает приготовить классический вариант.
Греческий салат
Ингредиенты:
- помидоры — 3 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- одна красная луковица;
- перец болгарский — 2 шт.;
- сыр фета — 200 г;
- оливки (или маслины) без косточек — 100 г;
- сок половинки лимона;
- масло оливковое, соль, перец.
Все овощи тщательно вымойте и крупно нарежьте. Болгарский перец нарежьте соломкой. Красный лук нарежьте полукольцами. Маслины разрежьте пополам. Овощи положите в салатницу и украсьте сверху маслинами.
Заправьте салат соком половины лимона и оливковым маслом, посолите и хорошо перемешайте.
Нарежьте фету кубиками и положите сверху.
Вы можете приготовить заправку из оливкового масла, красного винного уксуса, дижонской горчицы и пропущенного через пресс чеснока.
Также можете присыпать салат свежим, или сушеным орегано.
Греческий салат готов! Подавайте его как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
А еще он идеально подойдет к запеченному картофелю. Вкусней всего он получится, если запечь его с чесноком и приправами.