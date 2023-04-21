Легкий и вкусный. Рецепт классического греческого салата

Чтобы попробовать вкусный греческий салат – вовсе необязательно ехать в Грецию.

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Легкий и вкусный салат из свежих овощей, маслин и сыра фета принято называть греческим салатом. В Греции его и правда подают на каждом углу, но вы можете приготовить его и на своей собственной кухне.

Этот салат отлично подойдет для весеннего и летнего меню. Он прост в приготовлении и имеет много вариаций. Фокус предлагает приготовить классический вариант.

Греческий салат

Ингредиенты:

помидоры — 3 шт.;

огурцы — 2 шт.;

одна красная луковица;

перец болгарский — 2 шт.;

сыр фета — 200 г;

оливки (или маслины) без косточек — 100 г;

сок половинки лимона;

масло оливковое, соль, перец.

Все овощи тщательно вымойте и крупно нарежьте. Болгарский перец нарежьте соломкой. Красный лук нарежьте полукольцами. Маслины разрежьте пополам. Овощи положите в салатницу и украсьте сверху маслинами.

Заправьте салат соком половины лимона и оливковым маслом, посолите и хорошо перемешайте.

Нарежьте фету кубиками и положите сверху.

Вы можете приготовить заправку из оливкового масла, красного винного уксуса, дижонской горчицы и пропущенного через пресс чеснока.

Также можете присыпать салат свежим, или сушеным орегано.

Греческий салат готов! Подавайте его как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

А еще он идеально подойдет к запеченному картофелю. Вкусней всего он получится, если запечь его с чесноком и приправами.